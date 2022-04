Ducati estime qu'il est "trop tôt" pour prolonger Zarco

Johann Zarco et le team Pramac ont déjà fait part de leur désir de continuer l'aventure ensemble pour une troisième saison en 2023, mais la volonté partagée par le pilote tricolore et l'équipe italienne ne sera peut-être pas suffisante, Ducati devant valider toutes les décisions liées aux pilotes de ses équipes satellites, qui signent désormais leurs contrats directement avec le constructeur.

Pendant le week-end du GP des Amériques, Paolo Campinoti précisait donc qu'il ferait tout son "possible" pour prolonger le contrat de Zarco. "On prend toujours la décision avec Ducati", expliquait le PDG de Pramac, ajoutant avoir "un peu d'influence" dans la décision.

La marque de Borgo Panigale semble satisfaite par l'idée de conserver Zarco, recruté pour la saison 2020 et d'abord placé chez Avintia, mais ne veut rien promettre à ce stade de la saison. "On va essayer de garder Johann avec Ducati, avec nous, parce que c'est un pilote qui a fait beaucoup de podiums, qui roule très bien", a déclaré ce vendredi Paolo Ciabatti, le directeur sportif de Ducati, au micro de Canal+. "Il se sent très bien dans l'équipe et on verra. Il est encore un peu trop tôt pour prendre des décisions. On va attendre deux ou trois courses, la situation sera plus claire."

Interrogé sur le pourcentage de chances de voir Zarco prolonger son contrat, Ciabatti n'a pas souhaité répondre et a choisi de temporiser : "C'est difficile à dire maintenant. Je préfère parler dans quelques semaines, quand la situation sera plus claire."

Les "deux ou trois courses" évoquées par le dirigeant pour valider la prolongation de Zarco devraient aussi servir à faire le choix dans l'équipe d'usine, puisque cette durée correspond à son Grand Prix à domicile sur le circuit du Mugello, où une annonce semble possible. Cette décision pourrait justement impliquer le team Pramac.

Jorge Martín espère en effet convaincre le team officiel de le promouvoir et si cela n'est pas le cas, le Madrilène sera libre de rejoindre une marque rivale. Jack Miller a de son côté précisé qu'une rétrogradation chez Pramac ne le gênerait pas.

L'équipe Ducati factory ne s'intéresse pas qu'à Martín puisqu'il serait difficile d'ignorer le début de saison étincelant d'Enea Bastianini au guidon de la Desmosedici GP21 du team Gresini. Avec ses deux succès et la première place qu'il occupe au championnat, l'Italien pourrait devenir un candidat sérieux à la place restant à attribuer aux côtés de Pecco Bagnaia, déjà assuré de son guidon jusqu'en 2024.