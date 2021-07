Ducati voit le "verre à moitié plein" mais doit encore progresser

Ducati a été très régulier aux avant-postes depuis le début de la saison, décrochant 11 positions sur le podium, soit deux de plus que Yamaha. Les gros points marqués par le constructeur italien se sont néanmoins répartis entre les pilotes de l'équipe officielle et ceux du team Pramac, tandis que Fabio Quartararo s'est affirmé comme l'homme fort de Yamaha, décrochant les deux tiers des podiums de la firme d'Iwata à lui seul.

Davide Tardozzi se satisfait néanmoins des prestations de ses pilotes depuis le début de la saison. "Ce n'est pas si mauvais d'avoir trois pilotes deuxième, troisième et cinquième au championnat", résume le team manager de l'équipe Ducati factory sur le site officiel du MotoGP. "Ça veut dire que la Ducati fonctionne bien. Jack [Miller] et Pecco [Bagnaia] ont déjà gagné deux courses. On peut voir le verre à moitié plein, sous certains aspects, mais on doit faire encore mieux."

À la peine avec la nouvelle carcasse du pneu arrière introduite en 2020, Ducati a corrigé le tir cette année mais Tardozzi estime que des progrès restent nécessaire pour lutter avec le duo Quartararo-Yamaha : "Sincèrement, nos plus mauvaises courses se sont passées sur deux pistes que l'on apprécie toujours, comme le Qatar et le Mugello. En un sens c'est amusant, mais je pense que c'est dû à d'autres choses que les performances de la moto."

"Personnellement, je suis très content du travail des ingénieurs, parce qu'ils ont très bien compris les problèmes de pneus de l'an dernier. Ils ont bien travaillé cet hiver et ils ont donné quelque chose de différent aux pilotes cette année. Je pense qu'on a au moins partiellement résolu le problème. Je crois qu'on doit encore travailler sur certains points faibles de notre moto. Des choses vont arriver pour la dernière partie de la saison. On espère du positif pour pouvoir jouer le championnat jusqu'à la dernière course."

Les quatre pilotes disposant de la version la plus récente de la Desmosedici ont tous brillé depuis le début de la saison. Dans l'équipe officielle, Jack Miller a décroché deux succès, tandis que Pecco Bagnaia a un temps mené le championnat et a plusieurs fois semblé proche de son premier succès, en menant la majeure partie du GP du Qatar avant de perdre des positions puis en prenant les devants au GP d'Italie, conclu sur une chute.

Les deux recrues du team factory donnent satisfaction à Tardozzi : "On attend la première victoire de Pecco. Il en est passé très proche et il a manqué de chance dans quelques courses. Jack a connu un début de saison difficile, mais il a été très intelligent pour ne pas se démoraliser. Ses victoires à Jerez et en France font qu'il est bien placé. Donc à ce stade nous sommes très satisfaits."

Les pilotes du team Pramac ont également contribué à la bonne forme de Ducati. Monté quatre fois sur le podium, Johann Zarco occupe la deuxième place du championnat et son coéquipier Jorge Martín a brillé avec une pole suivie d'un premier podium au GP de Doha, son ascension étant ensuite stoppée par sa lourde chute au GP du Portugal, dont il n'est toujours pas totalement remis.

"Je pense que nos pilotes ont bien compris comment piloter la moto. Le style de pilotage de Jack, Zarco et Bagnaia, mais aussi de Martín aide, vraiment à combler les faiblesses de notre moto. Je pense qu'ils l'ont très bien compris et que ça nous a aidés à résoudre des problèmes."

"Jorge est l'un des pilotes les plus talentueux du paddock", a ajouté Tardozzi. "C'est une certitude pour nous, c'est pour ça qu'on a tout fait pour qu'il soit sur une Ducati. Je pense qu'il manque encore d'expérience sur la moto, mais il a déjà montré qu'il est rapide. Je pense qu'il pourra retrouver le podium avant la fin de la saison."