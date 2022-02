Ducati ne veut pas recruter de nouveaux pilotes

Paolo Ciabatti, directeur sportif de Ducati, affirme que la marque italienne ne sondera pas le marché à moyen terme, mais qu'elle compte former le line-up de son équipe d'usine et du team Pramac avec des pilotes qu'elle a déjà sous contrat.

Il faut dire que Ducati s'est constitué un groupe solide en mettant en place une nouvelle stratégie sur les contrats, visant à maîtriser les coûts. Après le salaire astronomique dont a pu bénéficier Jorge Lorenzo, estimé à 30 millions d'euros sur les deux saisons 2017 et 2018, c'est une réduction drastique qui a été appliquée, particulièrement visible depuis le départ d'Andrea Dovizioso.

Ainsi, l'an dernier, l'ensemble des salaires de base de ses pilotes (ceux du team officiel, de Pramac et d'Enea Bastianini) couvrait trois millions d'euros, auxquels s'ajoutaient des primes de résultats. En vue de la saison 2022, le salaire de base est passé à environ 4,3 millions d'euros pour un total de huit pilotes désormais. Une dépense maîtrisée, donc, et qui s'accompagne d'un réel potentiel en termes de performances au vu des sept victoires remportées en 2021 et des ambitions avec lesquelles le groupe aborde la nouvelle saison.

Ducati n'envisage donc pas d'aller recruter en dehors du groupe aujourd'hui constitué, en dépit des opportunités qui peuvent assurément se présenter sur le marché, notamment avec un Fabio Quartararo assez mécontent des évolutions proposées par Yamaha ou encore un Joan Mir qui regrette de ne pas avoir d'interlocuteur chez Suzuki en l'absence de team manager.

"L'intention de Ducati est de configurer l'équipe d'usine à partir des pilotes que nous avons à notre disposition. Cela signifie que nous ne recruterons personne de l'extérieur", a déclaré Paolo Ciabatti à Motorsport.com. "Les pilotes que nous avons déjà dans le groupe Ducati sont l'avenir de l'entreprise. Et cela vaut pour l'équipe d'usine comme pour Pramac, mais aussi pour le reste des équipes indépendantes."

En ayant ajouté aux accords précédents le contrat de Luca Marini (qui était géré par VR46 l'an dernier) et accueilli deux rookies, Ducati peut compter sur la plus forte base de pilotes, avec une moyenne d'âge de 25 ans, ce qui vient compléter une démarche initiée il y a un an et demi.

"Fin 2020, nous avons décidé de changer nos deux pilotes dans l'équipe [officielle] et je crois que ça n'était jamais arrivé avant. Nous avons donné leur chance à deux pilotes qui venaient du team Pramac et nous sommes très satisfaits du résultat. Pecco [Bagnaia] et Jack [Miller] ont gagné des courses, Pecco a joué le titre pilote face à Fabio donc nous sommes contents", souligne Paolo Ciabatti pour le site officiel.

"Nous le sommes également car nous avons d'autres jeunes pilotes chez Ducati. Jorge Martín a terminé Rookie de l'année, Bastianini est monté deux fois sur le podium, Marini a fait de bons résultats en fin de saison, à partir de Misano. Zarco est le plus âgé de nos pilotes actuellement, mais il est encore jeune et il a fait des courses incroyables, donc nous sommes satisfaits. Cette année d'autres jeunes pilotes arrivent dans la famille Ducati, il y a Fabio Di Giannantonio et Marco Bezzecchi. C'est assurément une saison excitante qui nous attend."

Pecco Bagnaia est assuré de conserver sa place au sein de l'équipe officielle. Ducati prévoit de finaliser une prolongation de deux ans de son contrat avant l'ouverture du championnat, début mars. Le cas de Jack Miller est différent, la direction souhaitant attendre de voir comment évoluent Jorge Martín et Enea Bastianini, tous deux candidats à son remplacement dans le team d'usine.

"En ce sens, nous devons choisir ceux qui sont selon nous les deux meilleurs pilotes pour former l'équipe officielle, ceux qui nous offrent les meilleures garanties pour remporter le championnat du monde", souligne Paolo Ciabatti.