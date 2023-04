Ducati veut soutenir Bagnaia, pas le crucifier

Pecco Bagnaia a été prompt à se flageller à la fin du week-end argentin, tant il s'en voulait pour sa chute. Il venait de s'emparer de la deuxième place de la course lorsqu'il est soudainement parti à la faute, à neuf tours de l'arrivée. Il a beau être remonté en selle, il a finalement passé le drapeau à damier hors des points, conscient qu'il venait de voir s'envoler un petit pécule qui aurait été précieux au championnat.

"Je suis très déçu, sincèrement. C'est le genre de chute que je ne comprends pas. Parfois on tombe et on ne sait pas pourquoi, et c'est le plus dur pour en tirer des leçons", regrettait le champion en titre après cet épisode, visiblement abattu. "Je me demandais si j'allais être un meilleur pilote cette année, plus précis, sans erreurs, qui allait faire de meilleures choses, et à la deuxième course de l'année, je tombe. C'est une chose qui me met vraiment en colère."

Il faut dire que le #1 porte encore en lui le poids des chutes qu'il a multipliées durant la première partie de la saison dernière, celles qui l'ont fait reculer à 91 points du leader à la mi-saison. Contre toute attente, il avait été capable d'un véritable tour de force ensuite, en mettant fin à cette série négative grâce à quatre victoires d'affilée puis en effaçant intégralement ce retard pour finir par remporter le titre. Cette erreur précoce dans le championnat a semblé raviver le cauchemar de Bagnaia, qui laissait transparaître sa crainte de retomber dans ses travers.

"J'ai entendu ce qu'a dit Bagnaia dès qu'il est rentré. Il a fait une erreur grave", a admis Davide Tardozzi auprès de Motosprint. Mais le team manager s'est voulu rassurant : "Il y a encore 19 courses et je crois que dès Austin, Pecco aura l'occasion de se racheter."

Ce qui compte notamment pour lui, ce sont les circonstances, or une course disputée sous la pluie peut toujours réserver de mauvaises surprises. "Bezzecchi avait plus de cinq secondes d'avance, je ne crois pas qu'il pensait aller le rattraper. Peut-être qu'il était un peu sous pression parce qu'il avait derrière lui Márquez à tout juste six dixièmes et avec Morbidelli qui était en train de revenir. Nous le lui avions signalé", a expliqué le responsable italien. "L'avant-dernier virage était particulièrement glissant et l'erreur était à portée de main. Cela ne justifie pas que l'erreur ait été faite, parce que les autres ne l'ont pas faite. Pecco était à la limite et malheureusement il y a la chute."

"Il n'a pas perdu notre confiance et nous sommes convaincus qu'au Texas il sera à nouveau très rapide", a ajouté Davide Tardozzi, qui croit pleinement dans le cap passé par son pilote l'an dernier. "Cela semble incroyable à dire aujourd'hui mais je crois que Pecco a mûri les erreurs qu'il a faites pendant la première partie de l'année dernière. [En Argentine], il a réédité cela. Il l'a analysée dans le détail avec ses ingénieurs, il souffre particulièrement de cette chute parce qu'il était conscient qu'il ne fallait pas la faire, qu'il fallait ramener des points. Il faut ramener des points dans la première partie de la saison pour ensuite attaquer dans la seconde partie, comme je l'ai dit tout l'hiver. Il l'a métabolisé, et malheureusement il a fait une erreur mais nous ne pouvons pas le crucifier. Nous devons le soutenir et l'aider."

Avant cette chute, Pecco Bagnaia s'est aussi montré sous son meilleur jour en ce début de saison. Au Portugal, lors du premier Grand Prix, il a fait carton plein en remportant la course sprint puis la course du dimanche. En Argentine, il a également marqué quatre points au sprint, en y obtenant la sixième place. Si son zéro pointé le lendemain a donné les commandes du championnat à Marco Bezzecchi, il occupe tout de même la deuxième place à seulement neuf points du pilote VR46, un écart minime par rapport aux 777 points en jeu cette année.

