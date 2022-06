EL1 - Avantage Miller sur un circuit détrempé

La canicule du Sachsenring semble bien loin ! C'est sur un circuit détrempé que le week-end a débuté à Assen, et sous une température ne dépassant pas les 20°C. Des averses sont attendues tout au long du week-end et même si le risque est nettement plus faible pour l'heure des qualifications et de la course, les pilotes sont immédiatement entrés en piste.

Jack Miller a vite pris les commandes mais a ensuite dû doubler Fabio Quartararo avant le premier virage, et la manœuvre l'a contraint à passer dans le dégagement asphalté. Ce premier virage était le plus délicat pour les pilotes et les erreurs y ont été nombreuses. Joan Mir et Maverick Viñales ont été contraints de traverser le bac graviers et Marco Bezzecchi est tombé quelques instants plus tard.

Enea Bastianini est également parti à la faute à cet endroit, chutant brutalement au freinage. L'Italien a longuement glissé dans le bac à graviers et s'est arrêté juste avant le mur de pneus.

Côté performances, Miller a échangé plusieurs fois la première place avec Franco Morbidelli et Fabio Quartararo dans la première partie de la séance mais l'Australien, toujours redoutable dans ces conditions, a fini par repousser les pilotes Yamaha officiels à plus d'une seconde. Johann Zarco a allongé son premier relais et grignoté petit à petit l'écart qui le séparait de Miller, pour se rapprocher à 0"047.

La pluie est restée très forte et les pilotes sont longuement restés dans leur garage, avant de reprendre la piste pour les dix dernières minutes. Les améliorations ont été nombreuses et la hiérarchie a été bouleversée. Pecco Bagnaia, Maverick Viñales puis Pol Espargaró se sont ainsi succédé en tête mais Miller a repris les commandes.

À deux minutes du drapeau à damier, Joan Mir s'est emparé de la première place mais Pol Espargaró a immédiatement fait mieux. Miller a une nouvelle fois repris son bien et cette fois, plus aucun pilote ne l'a battu. Mir est remonté au deuxième rang et a conclu la séance devant Pol Espargaró, Álex Márquez et Aleix Espargaró.

Miguel Oliveira, vainqueur du dernier Grand Prix disputé sous la pluie en Indonésie, a pris la sixième place devant Álex Rins, Johann Zarco, Jorge Martín et Maverick Viñales. Les améliorations en fin de séance ont fait sortir Bagnaia du top 10 et l'Italien s'est retrouvé 11e. Les pilotes Yamaha ont aussi dégringolé dans le classement : Franco Morbidelli s'est classé au 15e rang, deux positions devant Fabio Quartararo.

GP des Pays-Bas - MotoGP - EL1