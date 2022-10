EL1 - Binder leader surprise, Bagnaia et Espargaró distancés

Le soleil était présent au moment d'entamer les essais de ce Grand Prix potentiellement décisif pour le titre mondial, avec une température de 29°C, celle au sol atteignant déjà 42°C. Les conditions pourraient néanmoins évoluer dans les prochains jours à Sepang, avec un risque d'orage pour les qualifications et la course.

Dans ce week-end qui pourrait voir Pecco Bagnaia devenir Champion du monde, Marc Márquez et Fabio Quartararo se sont échangé la première place à plusieurs reprises en début de séance, alors que l'Italien naviguait hors du top 10. Aleix Espargaró a quant a lui chuté au virage 8 dès son premier tour en piste, causant de sérieux dégâts à l'avant de sa moto.

Une fois de retour sur le circuit, Aleix Espargaró a été ralenti par un souci technique sur sa deuxième machine et a dû regagner son garage. Maverick Viñales n'était guère plus à la fête sur la seconde Aprilia, se faisant une frayeur avant d'entrer dans la ligne droite opposée.

Tout se passait bien pour Fabio Quartararo, toujours leader à mi-séance devant Enea Bastianini, Marc Márquez, Marco Bezzecchi et Franco Morbidelli, rarement vu à pareille fête cette année. Joan Mir occupait la sixième place tandis que Bagnaia était remonté au septième rang.

Le chrono de Quartararo est longtemps resté invaincu mais Jorge Martín a fait mieux à quatre minutes du drapeau à damier. Pendant ce temps, Bagnaia a dégringolé à la dixième place et a gêné Viñales au quatrième virage, suscitant un certain agacement chez l'Espagnol.

Martín a amélioré son chrono et a ainsi été le premier pilote du week-end à rouler sous la barre des deux minutes. Après avoir testé un nouveau châssis, Marc Márquez a repris le pouvoir, pour 0"343, mais Brad Binder a fait encore mieux sous le drapeau à damier. Le pilote KTM n'a pas été battu et a finalement devancé Álex Rins. Márquez est resté troisième devant Bastianini, Mir et Martín. Quartararo a finalement glissé au septième rang, devant Fabio Di Giannantonio et les pilotes VR46, Luca Marini et Marco Bezzecchi.

Bagnaia a perdu des places en fin de séance et il est pour le moment hors du top 10, synonyme d'entrée directe en Q2, avec le 11e temps devant Morbidelli. Jack Miller s'est lui aussi fait discret en réalisant le 14e chrono, devant Johann Zarco. Les pilotes Aprilia sont très loin, avec Viñales 18e devant Espargaró, qui n'a pas repris la piste après ses problèmes.

Le #41 n'est pas le seul pilote à avoir connu la chute dans cette séance. Marco Bezzecchi avait été le premier pilote piégé, au premier freinage, tandis que Darryn Binder est parti à la faute au virage 4.

