EL1 - Binder devant, à une seconde des chronos de l'an dernier

Quatrième manche du Championnat du monde MotoGP 2021, l'Espagne accueille son Grand Prix sur le tracé de Jerez de la Frontera, long de 4,4 km et proposant 13 virages (huit à droite et cinq à gauche).

L'endroit parfait pour Fabio Quartararo dans la capitalisation sur sa position de leader au Championnat du monde des pilotes, alors que le Français demeure sur trois pole positions en autant de courses disputées ici, et deux victoires acquises sur le tracé andalou en 2020.

Les températures rencontrées ce vendredi sont bien éloignées de celles de l'an dernier avec 15°C dans l'air et 18°C en piste pour le début de la séance, mais également les plus fraîches depuis le début de la saison, alors que le plateau s'est jusqu'à présent produit au Qatar et au Portugal. On comparera par ailleurs les chronos établis lors de ces EL1 aux références installées l'an dernier sur le GP d'Espagne par Marc Márquez (1'37''350) et sur le GP d'Andalousie par Maverick Viñales (1'37''063) sur cette même première séance.

Pour le plateau, il est question durant ces EL1 de rapidement appréhender l'offre pneumatique de Michelin, qui amène à Jerez trois mélanges arrière asymétriques et un pneu avant dur également asymétrique, jugé particulièrement inutile pour ce week-end par un grand nombre de pilotes avant même d'avoir pris la piste.

Premier pilote à passer sous la barre des 1'39 en début de séance, Aleix Espargaró (Aprilia) est temporairement détrôné de la première place par la Yamaha de Fabio Quartararo mais reprend les commandes avec des pneus montant en température en 1'38"344 puis 1'38"260. Son frère Pol (Repsol Honda) est vu hors piste dans les graviers et abrège son premier relais, sans heurt.

Avec moins de 25 minutes encore au compteur de la séance, la piste s'anime de nouveau avec de nombreux pilotes en piste essentiellement en soft-medium pour se lancer dans leur second round d'évaluation. Ce n'est qu'à ce moment-là que Joan Mir, le Champion du monde en titre, sort enfin de la pitlane sur sa Suzuki, et que Johann Zarco place sa Pramac Ducati en troisième position sur un tracé où les vitesses de pointe frisent "seulement" avec les 300 km/h.

Les véritables améliorations chronométriques en haut du tableau arrivent finalement par poignées comme souvent, après que les pilotes ont évalué aussi longtemps que possible l'endurance de leurs gommes. Aleix Espargaró passe à deux doigts de conserver le meilleur chrono de la séance, avant de se voir délogé par Brad Binder (KTM) en 1'38"013. Ces deux pilotes devancent Marc Márquez et Pecco Bagnaia. Le duo français Quartararo-Zarco conclut P5 et P6.

Wild-card engagé par Repsol Honda sur ce circuit qu'il connaît comme sa poche pour y tester régulièrement, Stefan Bradl se classe P15, tandis que Tito Rabat, remplaçant de Jorge Martín (blessé) chez Pramac, a trouvé le rythme d'emblée en se classant 21e.

Grand Prix d'Espagne - Essais Libres 1