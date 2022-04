EL1 - Doublé Suzuki, Quartararo à terre mais dans le coup

Le plateau du MotoGP a démarré son deuxième week-end européen à Jerez sans Raúl Fernández, que les médecins n'ont pas autorisé à prendre la piste après une ultime vérification ce vendredi matin. Le pilote espagnol tenait à rouler pour son Grand Prix national mais sa main droite a été estimée trop touchée au niveau des ligaments pour lui permettre de piloter convenablement.

Si KTM aura un pilote en moins ce week-end, Aprilia et Honda en auront pour leur part un de plus puisque Lorenzo Savadori pour le constructeur italien et Stefan Bradl du côté de la marque japonaise, seront en piste pour recueillir des informations supplémentaires en vue du test prévu lundi sur le circuit. Honda compte par ailleurs beaucoup sur ce test pour trouver des réponses aux difficultés rencontrées sur la RC213V depuis le début de la saison.

Les EL1 ont commencé sur les chapeaux de roue du côté de Fabio Quartararo, qui a immédiatement instauré le premier temps de référence, une seconde devant Álex Rins et Jack Miller. Les chronos ont continué de descendre tout au long du premier run mais le Français a maintenu sa domination jusqu'à ce qu'il soit parti à la faute. Doublant Fabio Di Giannantonio dans le virage 13, il a vu sa Yamaha décrocher et l'incident a été évité de peu avec l'Italien qui est parvenu à le contourner alors qu'il se trouvait juste devant sa Ducati.

Le #20 a semblé s'être fait mal à l'entrejambe et a mis quelques instants à revenir à son box, mais a très rapidement repris la piste. Il dominait alors devant Aleix Espargaró, Marc Márquez, Takaaki Nakagami, Enea Bastianini, Jack Miller et Pol Espargaró. Derrière, Joan Mir, Franco Morbidelli et Jorge Martín complétaient le top 10. Brad Binder plaçait la première KTM au 13e rang tandis que Pecco Bagnaia était 16e, Johann Zarco 19e et Maverick Viñales 24e.

Au terme de ce premier run, Pol Espargaró s'est emparé du meilleur temps et l'a conservé jusqu'au second arrêt de la séance, qui a vu Joan Mir prendre l'avantage pour moins d'un dixième. Les pilotes du top 10 n'ont alors pas beaucoup changé, hormis Miguel Oliveira qui y a fait son entrée et Enea Bastianini qui en est sorti. La situation semblait en revanche toujours compliquée pour Johann Zarco, seulement 23e.

Dans les ultimes instants, Álex Márquez s'est placé au premier rang mais Joan Mir a définitivement récupéré son bien dès le tour suivant, devant son coéquipier Álex Rins qui a conclu deuxième sur la ligne. Même s'il a été plus loin tout au long de la séance, il a permis à Suzuki de démarrer le week-end à Jerez par un doublé.

Márquez a ainsi terminé troisième et premier pilote Honda devant Aleix Espargaró et Fabio Quartararo. Malgré son cinquième temps, le Français a connu une séance mouvementée après sa chute puisqu'il s'est fait une chaleur, à nouveau dans le virage 13, et s'est retrouvé à traverser les graviers quelques tours plus tard. Toujours en difficulté, Johann Zarco a terminé en 17e position.

Rendez-vous à 14h10 pour les EL2.

GP d'Espagne - MotoGP - EL1