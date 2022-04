EL1 - Le duo Honda prend l'avantage aux côtés d'Oliveira

Un mois après leur test de pré-saison, les pilotes du MotoGP sont de retour sur le circuit de Mandalika. Mais les données recueillies et censées leur faciliter la tâche pour appréhender ce nouveau rendez-vous du calendrier n'étaient plus aussi d'actualité au moment d'entrer en piste. Avec un nouvel asphalte entre la fin du dernier virage et le premier secteur, des températures extrêmes et encore plus élevées, et une nouvelle carcasse de pneus censée résister à cette chaleur, plusieurs inconnues changeaient en effet la donne.

Et pour pimenter le tout, c'est sur une piste séchante que les 24 pilotes ont entamé leur première séance d'essais libres en Indonésie, suite aux grosses averses survenues en début de matinée. Une pluie fine était également tombée juste avant le début de ces EL1. Prudents, la plupart d'entre eux sont partis en pneus pluie, mais sont immédiatement revenus passer des slicks. Les températures étaient encore clémentes avec 28 degrés dans l'air et 34 en piste.

À l'aise dans ces conditions mixtes, Jack Miller a immédiatement réalisé le meilleur temps en 1'43"756, soit presque 13 secondes de plus que le chrono de référence établi par Pol Espargaró sur le sec lors du test. Un temps doublé par Miguel Oliveira, encore en pneus pluie, le pilote Ducati officiel a repris l'avantage en abaissant son chrono de cinq secondes.

Une dizaine de pilotes seulement était en piste au terme des 15 premières minutes, tous avec les mêmes pneus (tendre à l'avant et medium à l'arrière), hormis Johann Zarco et Brad Binder, équipés de deux mediums. C'est à ce moment-là que Marc Márquez a décidé de sortir des stands, tandis que Fabio Quartararo a pris l'avantage sur Miller pour 76 millièmes, pour un temps seulement.

Avec une piste désormais de plus en plus sèche, les chronos se sont effet naturellement abaissés et tous les pilotes sont alors entrés en piste. Maverick Viñales, Marc Márquez puis Johann Zarco se sont alternés au commandement de la séance, permettant ainsi à tous les constructeurs de dominer.

Néanmoins, Ducati a semblé le plus en difficultés, puisque hormis le Français, aucun représentant de la marque italienne n'était dans le top 15 à un quart d'heure de la fin. Même Miller, pourtant bien parti, ne roulait qu'en 17e position, et Bagnaia ne faisait pas mieux que 15e. À l'inverse, le duo Honda officiel confirmait la grande forme déjà affichée lors du GP du Qatar, avec Espargaró et Márquez pour leur part aux deux premières places.

Aprilia affichait un bon rythme avec ses deux pilotes dans le top 10, tandis que KTM pouvait compter sur Binder, pour prendre le relais d'Oliveira aux avant-postes. Le Portugais était néanmoins toujours parmi les dix premiers, juste devant le rookie Tech3 Remy Gardner, toujours pas à 100% avec son poignet droit. Son coéquipier Raúl Fernández avait encore un peu de mal et évoluait au 19e rang.

Du côté de chez Suzuki, Joan Mir a semblé immédiatement trouver son rythme, en fin de top 10, tandis qu'Álex Rins peinait un peu aux portes du top 15. Même scénario chez Yamaha, où Franco Morbidelli roulait dans les mêmes chronos que Mir, tandis que Quartararo, un temps en tête de la séance, évoluait alors à la 14e place. Première session bien plus compliquée pour le team satellite RNF, avec Andrea Dovizioso et Darryn Binder au-delà de la 20e position.

Les dernières minutes ont vu le classement se modifier avec de nombreuses améliorations, et c'est finalement Pol Espargaró qui a eu le dernier mot, devant Oliveira et Márquez. Morbidelli est remonté en quatrième position, tandis que Zarco a fermé le top 5. Bagnaia et Miller n'ont finalement pu faire mieux que neuvième et 11e, séparés par Mir. Quartararo a conclu pour sa part au 16e rang, et Fernández est revenu dans les derniers instants jusqu'à la 13e place, faisant de lui le meilleur rookie.

Rendez-vous à 8h05, heure française, pour les EL2.

GP d'Indonésie - MotoGP - EL1