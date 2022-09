EL1 - Espargaró leader malgré une chute, Márquez accumule les tours

C'est sous un franc soleil que les pilotes ont pris la piste sur le MotorLand Aragón, théâtre de la première course d'une série de trois en autant de semaines, avec une température ambiante de 21°C, celle de la piste atteignant déjà 28°C. Mais au moment d'entamer la séance, les regards n'étaient pas tournés vers la météo mais vers Marc Márquez, de retour trois mois et demi après son opération du bras droit.

L'Espagnol est immédiatement entré dans un rythme encourageant, à moins d'une demi-seconde des leaders. L'autre pilote de retour ce week-end, Joan Mir, a de son côté évité la chute de peu au virage 7. Jeudi, le futur coéquipier de Márquez confiait qu'il s'attendait à souffrir ce week-end, quatre semaines seulement après ses blessures aux chevilles.

Une fois les premiers relais de tous les pilotes conclus, c'est Aleix Espargaró qui avait l'avantage, devant trois représentants de Ducati portant les couleurs de trois équipes différentes, Pecco Bagnaia, Johann Zarco et Enea Bastianini. Auteur de petites erreurs, Fabio Quartararo occupait la septième place devant un Marc Márquez déjà meilleur représentant de Honda.

De retour en piste après le cap de la mi-séance, Aleix Espargaró est arrivé trop vite au dernier virage du tracé et a fini à terre. Le pilote Aprilia a d'abord semblé souffrir du genou gauche, mais a vite pu remonter sur sa machine pour regagner la voie des stands, dont l'entrée était située juste après le lieu de sa chute.

Cette deuxième partie de séance a vu Álex Rins, vainqueur en Aragón il y a deux ans, Takaaki Nakagami, auteur de son unique pole sur ce tracé également en 2020, et Brad Binder remonter dans le classement mais personne n'a pu battre le chrono réalisé par Aleix Espargaró.

Ce dernier, touché par un souci de holeshot device au cours d'une simulation de départ après le drapeau à damier, a conclu la séance avec moins d'un dixième d'avance sur Bagnaia et Rins, tandis que Nakagami a conclu un top 4 fait de quatre marques différentes.

Zarco a été classé au cinquième rang devant Bastianini et Miguel Oliveira. Fabio Quartararo a pris la huitième place devant son coéquipier Franco Morbidelli, vainqueur comme Rins de l'une des deux courses disputées sur ce tracé en 2020. Luca Marini a complété le top 10, devant Marc Márquez, qui n'a pas cherché à s'économiser dans cette séance avec 18 tours bouclés.

Jorge Martín a dû se contenter de la 12e place, devant Jack Miller, et Maverick Viñales a réalisé un modeste 15e temps devant Cal Crutchlow, qui a pris la succession d'Andrea Dovizioso chez RNF. Joan Mir a également été distancé avec la 18e place. Le pilote Suzuki a été aperçu en bord de piste avec sa machine en fin de séance.

