EL1 - Quartararo déjà proche du rythme de qualifications

Après avoir déjà passé un week-end de course complet ainsi qu'une séance de test studieuse mardi sur ce tracé de Misano, l'ensemble du paddock connaît tous les recoins de la piste et c'est un week-end particulièrement compétitif qui s'annonce.

Certains, comme le nouveau leader du championnat Andrea Dovizioso, espèrent avoir trouvé un petit quelque chose permettant de se montrer plus compétitif non seulement sur un tour mais surtout sur la constance en course. Jusqu'à présent, de l'aveu même de l'ensemble du plateau, la grande difficulté de ce championnat 2020 consiste à se montrer régulier et pouvoir jouer aussi souvent que possible les hautes places à l'arrivée, semaine après semaine.

Conséquence de ce test de mardi, Maverick Viñales, que l'on a trouvé désespéré après la course de dimanche, arbore ce week-end un nouvel échappement beaucoup plus volumineux sur sa Yamaha. Les spéculations autour de ce changement avancent des craintes de Yamaha concernant au sujet la fiabilité de ses moteurs et notamment le besoin de ménager les pistons. Il est important pour le constructeur japonais de pas compromettre la puissance du moteur en réduisant trop le nombre de tours/minute, comme cela a pu être envisagé dans un premier temps. En revanche, pas de nouveau bras oscillant en carbone comme utilisé mardi lors de ces EL1 chez Yamaha.

De son côté, Álex Márquez parait beaucoup plus à son aise : le pilote espagnol semble avoir eu un déclic lors des essais de mardi en se montrant capable de réaliser dès son second tour lancé en piste un chrono plus rapide que n'importe quel temps qu'il avait établi le week-end dernier…

Contraint de rattraper un très fort highside dans le virage 5, Álex Rins ne fait pas de bien à son épaule en se faisant sérieusement secouer par sa Suzuki après vingt minutes de séance. A deux doigts de se faire désarçonner, l'Espagnol voit son airbag s'activer tant la secousse est brutale. La séance prend une tournure encore plus difficile quelques minutes plus tard pour lui : il est cette fois victime d'une nouvelle aventure dans le virage 8. Cette fois, le #42 finit au sol après avoir perdu l'avant en milieu de courbe : pas de mal au niveau physique pour le pilote.

Pour son équipier pour son coéquipier Joan Mir en revanche tout va bien : le jeune espagnol se porte aux commandes de la séance à 5 minutes de la fin en signant un chrono de 1'31''926 le positionnant devant Andrea Dovizioso et Aleix Espargaró.

Il faut pourtant attendre les dernières minutes de séance pour voir les pilotes chausser des composés pneumatiques plus tendres une fois la piste un peu plus gommée et les conditions de piste plus appropriées. C'est ainsi que l'on assiste à de nombreuses améliorations de part et d'autre du classement, Fabio Quartararo plaçant sa Yamaha au commandes en 1'31''889 avant que Pol Espargaró ne l'en déloge en 1'31''841. C'est tout de même finalement Fabio Quartararo qui reprendra les commandes en toute fin de séance en signant un solide 1'31''721. On remarquera que Valentino Rossi et Jack Miller, en particulier, ont fait le choix de ne pas chausser les pneus tendres lors de cette séance et n'ont pas recherché le time-attack. Bonne séance de Johann Zarco, positionné en 8e place derrière Andrea Dovizioso avec la Ducati factory.

GP d'Émilie-Romagne - Essais Libres 1