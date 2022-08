EL1 - Jack Miller au-dessus du lot sur une piste séchante

De la pluie était attendue pour cette première séance d'essais du week-end sur le Red Bull Ring et même si l'averse avait cessé et qu'une trajectoire sèche se dégageait au moment où les pilotes ont pris la piste, des zones du circuit restaient très humides et ils ont tous opté pour les pneus pluie. Les conditions étaient également fraîches, avec 18°C dans l'air et 20°C sur la piste.

Lire aussi : Le programme du Grand Prix d'Autriche MotoGP

Les pilotes sont restés prudents sur une piste très glissante mais ils ont été nombreux à faire de petites erreurs dans la nouvelle chicane, une portion très lente ajoutée cette année pour casser la vitesse avant le virage 3.

Les chronos étaient naturellement peu représentatifs sur un circuit offrant des conditions piégeuses mais certains pilotes se sont vite illustrés. Jack Miller, Joan Mir, Johann Zarco et Miguel Oliveira ont tour à tour occupé la première place. Dans ce premier relais, le dernier mot est revenu à Oliveira, dernier vainqueur sous la pluie, à Mandalika, devant Miller et Maverick Viñales, auteur d'un bon chrono à la fin de son run. Zarco et Mir complétaient le top 5. Les favoris pour le titre étaient en retrait avec Fabio Quartararo 15e, Pecco Bagnaia 17e et Aleix Espargaró 23e.

Après le cap de la mi-séance, les pilotes Suzuki ont pris le pouvoir, Álex Rins puis Joan Mir se succédant à la première place. Johann Zarco a vite fait mieux mais la donne a changé pour les 15 dernières minutes, quand les pilotes ont commencé à s'aventurer sur le circuit en pneus slicks. Tour après tour, ces gommes pour piste sèche sont montées en température et Oliveira a ainsi repris la tête à dix minutes du drapeau à damier, mais son chrono a été effacé pour un passage en dehors des limites du circuit. Miller a de toute façon fait un meilleur temps dans la foulée, repoussant Zarco à 0"680.

Marco Bezzecchi, Oliveira et Miller se sont échangé la première place au fil des tours mais les conditions restaient délicates et Remy Gardner en a fait les frais avec une chute au virage 4. Le pilote Tech3 a pu remonter sur sa moto pendant que son compatriote Miller enchaînait les tours rapides, repoussant un temps la concurrence à plus d'une seconde.

Personne n'a pu rivaliser avec le pilote Ducati dans les dernières minutes et Maverick Viñales a même fait une petite erreur, en passant dans les graviers au virage 5. Miller a conclu la séance avec 0"618 d'avance sur Zarco. Mir a pris la troisième place devant Jorge Martín, dernier pilote à moins d'une seconde. Quartararo s'est classé au cinquième rang devant Rins et Brad Binder, vainqueur lors de la dernière visite du MotoGP sur ce circuit. Takaaki Nakagami, Enea Bastianini et l'inattendu Andrea Dovizioso, qui dispute son avant-dernier Grand Prix, ont complété le top 10.

Les pilotes Aprilia sont restés discrets : Viñales a pris la 11e place et Espargaró la 17e. Entre eux, on retrouve notamment Franco Morbidelli, auteur du 15e temps, et Pecco Bagnaia, seulement 16e.

GP d'Autriche - MotoGP - EL1