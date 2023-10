EL1 - Jorge Martín frappe fort d'entrée à Phillip Island

Le week-end pourrait être troublé par la météo à Phillip Island mais cette première séance du week-end a débuté dans des conditions idéales, sous un ciel bleu et avec une température ambiante de 21°C, celle de la piste atteignant 31°C.

Les premiers tours ont vu Pecco Bagnaia emprunter la voie de dégagement au virage 4 et l'Italien a fait des mouvements avec son poignet gauche, qui n'était visiblement pas suffisamment échauffé. Il s'est ensuite retrouvé dans la roue de Luca Marini et ce dernier s'est fait une chaleur au dernier virage, sans conséquence.

Le principal rival de Bagnaia pour le titre, Jorge Martín, a de son côté débuté la journée de la meilleure des manières en prenant le contrôle de la séance avec près d'une demi-seconde d'avance sur Johann Zarco. Brad Binder s'est intercalé entre eux. Álex Márquez, qui avait dû renoncer en Indonésie il y a une semaine en raison de ses douleurs aux côtes, prend des antalgiques depuis mercredi avec l'espoir de disputer l'intégralité du week-end. Il a rapidement semblé plus à l'aise puisqu'il a conclu son premier run au quatrième rang, devant Marco Bezzecchi, Maverick Viñales et Enea Bastianini.

Sous les yeux de Martín, Marc Márquez a chuté au virage 10 à basse vitesse, et a directement regagné son garage en passant par les voies de service. L'Espagnol occupait la neuvième place à la fin de son premier relais, juste derrière Bagnaia. Fabio Quartararo était quant à lui un lointain 16e.

Les améliorations se sont faites plus rares au cœur de la séance mais Viñales a amélioré plusieurs fois sa référence et il est remonté au deuxième rang, à 0"211 de Martín. Augusto Fernández s'est de son côté hissé au troisième rang.

À mi-séance, Álex Rins a chuté au virage 6. Le pilote LCR s'est relevé en boitant, sa jambe droite le faisant toujours souffrir, mais il ne s'est pas fait mal dans cette chute.

Il a fallu attendre les cinq dernières minutes pour voir de plus nombreux pilotes se lancer à nouveau dans des tours rapides. Viñales a pris la tête pour 0"105 et Augusto Fernández s'est ensuite rapproché à 0"059 du nouveau leader mais c'est surtout Martín qui a répliqué, reprenant l'avantage pour 0"511, avec un pneu tendre à l'arrière alors que les autres pilotes avaient le medium. Fernández est revenu à moins d'une demi-seconde... mais Martín a amélioré sa référence, repoussant son premier rival à 0"720 !

Le pilote Pramac a conclu la séance devant Fernández et Viñales. Derrière les trois Espagnols, Binder s'est classé à plus d'une seconde du leader et a devancé Zarco, Bezzecchi et Álex Márquez. Le pilote local, Jack Miller, s'est classé au huitième rang devant Bastianini et Aleix Espargaró.

Bagnaia n'a pris que la 11e place. Le leader du championnat a encore fait de petites erreurs en fin de séance et quand il a regagné son stand, ses mécaniciens ont nettoyé le levier droit de sa moto et ses gants, visiblement parce qu'un insecte s'y était écrasé...

Quartararo a terminé encore plus loin, à la 18e place, juste devant son coéquipier Franco Morbidelli.

GP d'Australie MotoGP - Essais Libres 1