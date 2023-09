EL1 - Jorge Martín leader malgré une chute

Des averses sont annoncées pour samedi et dimanche mais le soleil était très présent pour cette première séance du week-end à Motegi, avec une température ambiante de 26°C, celle de l'asphalte frôlant déjà les 40°C.

Habituellement discret en début de week-end, Pecco Bagnaia a rapidement pris le commandement et a conclu son premier relais devant son premier poursuivant au championnat, Jorge Martín, suivi par Maverick Viñales, Fabio Quartararo, Marc Márquez et Marco Bezzecchi. Johann Zarco n'était que 21e après un passage sans gravité dans les graviers au virage 10 et un premier run très court. Le pilote Pramac est rapidement remonté au cinquième rang quand il a repris la piste.

Joan Mir, qui avait prévu de profiter de cette journée pour évaluer le prototype 2024 de la Honda déjà aperçu au test de Misano, a chuté au virage 5 après le cap de la mi-séance. À noter que sur l'autre Honda officielle, Márquez a décidé de conserver le châssis 2023 tout au long du week-end. Takaaki Nakagami s'est aussi fait une petite frayeur en passant dans les graviers au virage 11.

Le classement a peu évolué en tête au cœur de la séance mais Bezzecchi est remonté au troisième rang, à 0"179 de Bagnaia. Martín a pris la première place peu après, réalisant coup sur coup les trois meilleurs chronos de la séance, ce qui lui a permis de repousser le pilote de l'équipe Ducati officielle à 0"439. Le quatrième tour rapide de Martín s'est cependant conclu sur une chute au virage 3, après être arrivé trop vite.

En fin de séance, Augusto Fernández a créé la surprise en remontant à la troisième place, alors qu'il était jusque-là un modeste 18e. Le pilote Tech3 était alors le seul en piste avec un pneu tendre à l'arrière. Brad Binder est passé devant lui mais Fernández a répliqué en prenant la deuxième place. Bezzecchi a signé le troisième temps sous le drapeau à damier, personne ne pouvant approcher le chrono de Martín.

Bagnaia a conclu la séance à la quatrième place, devant Mir, Binder, Viñales et Jack Miller, vainqueur sur ce circuit l'an passé. Fabio Quartararo et Raúl Fernández ont complété le top 10. Zarco a pris la 11e place, deux positions devant Marc Márquez.

De retour ce week-end trois mois et demi après sa fracture du tibia et de la fibula, Álex Rins a pu boucler 16 tours, mais il est resté à plus de deux secondes du leader. L'Espagnol a prévenu qu'il déclarera forfait si la douleur est trop forte.

Si Rins dispute l'intégralité du week-end, 21 pilotes seront engagés. Enea Bastianini, Álex Márquez et Luca Marini sont absents en raison de blessures et seul le premier est remplacé, par Michele Pirro. Cal Crutchlow est de son côté engagé en wild-card par Yamaha.

GP du Japon MotoGP - Essais Libres 1