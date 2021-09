EL1 - Marc Márquez dominateur grâce à son pneu tendre

Les conditions étaient estivales dans cette première séance d'essais du week-end près d'Alcañiz, avec un ciel dégagé et un asphalte mesuré à 28°C. Cette température a poussé les pilotes à prendre la piste avec un pneu medium à l'arrière, tandis que les choix ont été plus variés à l'avant entre medium et tendre, ce dernier étant privilégié par la majorité du plateau.

Différents pilotes se sont succédé à la première place dans les premières minutes, avant que Marc Márquez, vainqueur lors de ses quatre dernières visites sur ce tracé, établisse une référence en 1'49"360. Son compatriote Iker Lecuona, premier leader de la séance, est tombé au virage 16. Resté à terre quelques instants, le pilote Tech3 a pu se relever puis reprendre ses essais avec sa seconde machine.

Márquez a de son côté amélioré son chrono avant de regagner son box. Le #93 menait alors un top 6 uniquement fait de pilotes Honda et Ducati puisque Takaaki Nakagami était deuxième devant Jack Miller, Álex Márquez, Johann Zarco et Pecco Bagnaia. Joan Mir est venu troubler cette hiérarchie en remontant à la deuxième place. Fabio Quartararo s'est également invité parmi les leaders avec le cinquième temps.

De retour en piste, Márquez a plusieurs fois amélioré ses chronos dans les deux premiers secteurs avant de perdre du temps dans les deux derniers. Le temps référence est donc resté invaincu dans ce deuxième relais mais l'Espagnol est resté en tête devant Mir, tandis que Quartararo est remonté à la troisième place. Les pilotes Ducati sont ensuite revenus dans la danse : Miller s'est rapproché à 0"091 de Márquez, puis Bagnaia à 0"071. L'Italien a continué à grignoter l'écart, restant à 0"022 du leader.

Márquez a choisi un pneu medium à l'avant et un tendre à l'arrière pour son troisième relais et il a ainsi pu améliorer son chrono et repousser Bagnaia à plus d'une seconde. Il était en piste avec l'ancienne version du châssis, après avoir testé une nouvelle version depuis Assen. Dans les derniers instants de la séance, Mir est repassé sous la seconde, également avec un pneu tendre à l'arrière. Le pilote Suzuki a encore amélioré son temps sous le drapeau à damier mais il est resté deuxième.

Pecco Bagnaia a conservé la troisième place devant Álex Márquez et Jack Miller. Deux semaines après son premier podium avec Aprilia, Aleix Espargaró a réalisé le sixième temps devant les deux Français du plateau, Johann Zarco et Fabio Quartararo, et les deux derniers représentants de Honda, Takaaki Nakagami et Pol Espargaró. Vainqueur sur ce circuit il y a un an, Álex Rins a pris une modeste 14e place.

Pour sa première séance officielle avec une Aprilia qu'il a découverte à Misano la semaine dernière, Maverick Viñales a signé le dixième temps, à près d'une seconde d'Aleix Espargaró. L'Espagnol a devancé Valentino Rossi. Le pilote du team SRT a chuté au virage 5 dans la dernière partie de la séance, sans se blesser. Il n'a pas eu le temps de reprendre la piste.

GP d'Aragón - Essais Libres 1