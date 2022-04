EL1 - Marc Márquez domine la concurrence sous la pluie

Comme cela était attendu, c'est sur un circuit détrempé qu'a débuté cette première séance du week-end à Portimão. Le risque de pluie étant présent jusqu'à samedi après-midi, les pilotes se devaient néanmoins de se lancer à l'assaut du chronomètre, n'ayant pas la certitude de rencontrer des conditions plus favorables en EL2 et en EL3, et donc d'assurer plus facilement un top 10 synonyme d'entrée directe en Q2.

Marc Márquez, Pecco Bagnaia et Miguel Oliveira, héros local suivi par plus de 700 motards pour son arrivée sur la piste mercredi, ont dominé les premiers tours. Lui qui a reconnu une "pression supplémentaire" à un moment où il doit faire ses preuves pour 2023, Takaaki Nakagami s'est un temps mêlé à la lutte avant de chuter lourdement au virage 9, après avoir été éjecté de sa machine. Visiblement sonné, le Japonais a eu besoin de quelques instants pour se relever, tandis que plusieurs pilotes ont dû éviter les débris de la Honda, présents sur la trajectoire.

Le drapeau jaune qui a suivi la chute de Nakagami a poussé de nombreux pilotes à repasser par les stands. Marc Márquez a conclu ce premier relais en tête malgré une frayeur inattendue : en regardant si des pilotes arrivaient derrière lui, l'Espagnol n'a pas vu que sa trajectoire le menait hors de la piste et il a dû passer dans l'herbe, ce qui n'a pas eu de conséquence.

À la mi-séance, Márquez avait 0"004 d'avance sur Oliveira tandis que les pilotes Ducati officiels, Jack Miller et Pecco Bagnaia, pointaient à un peu plus de deux dixièmes. Enea Bastianini et Fabio Quartararo étaient en retrait, respectivement en 14e et 16e position.

L'inattendu Marc Bezzecchi s'est porté en tête, 0"083 devant Marc Márquez, et le chrono du pilote VR46 est longtemps resté la référence, les améliorations se faisant plus rares dans la deuxième moitié de la séance. Jack Miller a amélioré son propre premier secteur mais il a perdu l'avant dans le deuxième, au virage 8, et n'a pas été en mesure de repartir après cette chute à basse vitesse.

Márquez au-dessus du lot dans les derniers instants

Márquez a repris le pouvoir à moins de cinq minutes du drapeau à damier, avec moins d'un dixième d'avance sur Bezzecchi. En toute fin de séance, une chute de l'autre pilote VR46, Luca Marini, au virage 8, a privé plusieurs concurrents d'une amélioration. Bagnaia a ainsi brièvement pris la deuxième place, avant de voir son chrono annulé.

Sous le drapeau à damier, Joan Mir s'est emparé de la première place mais pour quelques secondes seulement puisque Márquez a repris son bien pour 0"365 et a conclu la séance un tête, sur le circuit qui avait marqué son retour à la compétition il y a un an, après sa fracture de l'humérus. Bezzecchi a conservé la troisième place devant Johann Zarco, auteur d'un bon tour en fin de séance, et Oliveira.

Maverick Viñales a réalisé le sixième temps devant trois représentants de Ducati, Jorge Martín, Pecco Bagnaia et Jack Miller, tandis qu'Álex Márquez a complété le top 10. Reparti après sa chute, son coéquipier Takaaki Nakagami a pris la 15e place devant les frères Espargaró, Aleix et Pol. Les pilotes Yamaha ont été en grande difficulté et leur meilleur représentant, Fabio Quartararo, n'a signé que le 18e temps, devant Franco Morbidelli. Álex Rins s'est également fait discret en prenant la 20e place avec sa Suzuki.

GP du Portugal - MotoGP - EL1