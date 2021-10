EL1 - Márquez domine sur piste humide

C'est un Circuit des Amériques très humide qui a accueilli le MotoGP ce vendredi. Après des précipitations matinales qui ont perturbé les premiers essais du Moto3, la piste restait mouillée lors des tours de roue inauguraux de la catégorie reine.

Ces conditions étaient idéales pour Marc Márquez, puisque son bras blessé est moins sollicité, et après des premiers chronos timides en 2'25, le pilote Honda n'a pas tardé à s'installer durablement en tête de la hiérarchie avant d'en être délogé par Jack Miller. Ce dernier, contrairement à la plupart de ses rivaux en tendres, a privilégié les medium et tourné deux dixièmes plus vite que Márquez. À un quart d'heure du drapeau à damier, seuls Miguel Oliveira, Pol Espargaró et Johann Zarco étaient à moins d'une seconde de la référence.

De nombreux pilotes sont alors rentrés au stand, mais lorsque Márquez a repris la piste, il a aisément repris la première place avec une seconde d'avance en 2'15"872 avec les tendres, alors que l'asphalte s'asséchait sous l'effet d'un soleil pointant le bout de son nez. Miller a conservé sa deuxième position avec moins de deux dixièmes de déficit, Zarco se hissant à la troisième position sous le drapeau à damier devant Oliveira et Espargaró.

Les prétendants au titre Pecco Bagnaia et Fabio Quartararo sont seulement huitième et quinzième, tandis que le Champion en titre Joan Mir, qui arbore le numéro stylisé et le casque de Kevin Schwantz (Champion avec Suzuki en 1993), est 12e. La séance a été difficile pour Petronas Yamaha SRT : Valentino Rossi et Andrea Dovizioso ferment la marche.

Malgré les conditions d'adhérence précaire, aucune chute n'a été à déplorer jusqu'aux derniers instants de la séance, lorsque Takaaki Nakagami est parti à la faute au virage 15.

Grand Prix des Amériques - Essais Libres 1