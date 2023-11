EL1 - Martín leader devant Zarco, Bagnaia au contact

Il faisait encore jour au moment d'entamer cette première séance d'essais du week-end à Losail, avec des conditions similaires à celles que les pilotes rencontreront en qualifications mais plus chaudes que celles qu'ils auront lors des deux courses, disputées de nuit.

Sur un asphalte refait cette année et mesuré à 35°C, Jorge Martín et Pecco Bagnaia ont entamé la séance l'un derrière l'autre et ont vite doublé Franco Morbidelli et Enea Bastianini, ce qui leur a permis de rester dans cette configuration. Martín a rapidement pris le commandement de la séance, seul Raúl Fernández étant à moins de huit dixièmes.

Après avoir cumulé cinq chutes au GP de Malaisie, Aleix Espargaró est encore tombé en début de séance, au virage 14. Álex Márquez est parti à la faute à son tour peu après, au virage 4. Seul Espargaró a pu repartir avec sa moto, pour regagner son garage au plus vite.

Fabio Di Giannantonio, dont les chances de rejoindre Honda sont amenuisées ces derniers jours, a pris la tête avant la fin du premier quart d'heure, avant d'être battu par son ancien coéquipier chez Gresini, Bastianini. Habitué à être discret le vendredi, Bagnaia s'est emparé de la première place quelques minutes plus tard, avec moins d'un dixième d'avance sur ses deux compatriotes.

Di Giannantonio a repris le pouvoir à un quart d'heure du drapeau à damier, et a encore amélioré son chrono peu après, repoussant toute concurrence à plus d'une seconde. Plusieurs pilotes se sont rapprochés dans les dix dernières minutes et Martín est revenu à 0"007, avant de prendre la tête avec près d'une demi-seconde d'avance. Augusto Fernández est remonté au quatrième rang et était en train d'améliorer son temps quand il est tombé au virage 14.

Personne n'est venu battre le chrono de Martín, resté à plus d'une seconde et demie du meilleur temps réalisé en EL1 lors de la précédente visite au Qatar, signe que les conditions de piste ne sont pas encore optimales. Johann Zarco est venu assurer le doublé à Pramac en fin de séance, tandis que Bagnaia a pris une troisième place à laquelle il est peu habitué en entame de week-end.

Raúl Fernández a conclu la séance en quatrième position devant Franco Morbidelli, Luca Marini, Aleix Espargaró, Fabio Di Giannantonio, Pol Espargaró et Brad Binder. Fabio Quartararo a dû se contenter de la 11e place, devant Maverick Viñales et Jack Miller. L'Australien a testé un nouvel aileron arrière spectaculaire à l'arrière de sa KTM.

Bastianini a finalement pris la 17e place devant Marco Bezzecchi, impliqué dans un étrange incident en fin de séance. Visiblement mécontent d'avoir été gêné par Pol Espargaró, il s'est positionné derrière la moto de l'Espagnol avant un essai de départ et a donné plusieurs coups avec sa roue avant. Les quatre pilotes Honda ont fermé la marche, Joan Mir étant leur meilleur représentant.

Les pilotes seront de retour en piste dans la soirée, à 20h00 (18h00 en France métropolitaine), pour les Essais, séance déterminante pour la suite du week-end puisque les dix premiers assureront leur présence pour la deuxième partie des qualifications, avec seulement deux places restant à prendre lors de la Q1 samedi.

GP du Qatar MotoGP - Essais Libres 1