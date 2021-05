EL1 - Viñales devance Zarco au Mugello, Quartararo et Miller discrets

Les conditions étaient idéales au début de cette première séance d'essais du week-end, avec un ciel bleu, une température ambiante de 20°C et un asphalte mesuré à 25°C, tandis que le vent était quasi nul. Les pilotes ont majoritairement pris la piste avec un pneu tendre à l'avant et un medium à l'arrière, certains optant pour le dur à l'arrière.

Michele Pirro, aligné dans le team Pramac pour remplacer un Jorge Martín encore convalescent, était en tête après les premières tentatives de tout le plateau, avec plus d'une seconde d'avance sur son premier poursuivant. La deuxième série de tours a vu plusieurs pilotes passer devant Pirro, mais l'Italien a repris son bien, devant Takaaki Nakagami et Miguel Oliveira. Ce dernier, en piste avec un pneu dur à l'arrière, s'est emparé de la première place mais Pirro l'a une nouvelle fois battu pour établir une référence en 1'47"945, le premier chrono du week-end sous la barre des 1'48.

Fabio Quartararo est venu se rapprocher à 0"074 du leader. Son coéquipier Maverick Viñales, devenu père en début de semaine, occupait la cinquième place tandis que les pilotes du team Ducati factory étaient en retrait après les dix premières minutes d'essais, avec Jack Miller 14e devant Pecco Bagnaia.

Les pilotes Yamaha ont pris le contrôle de la séance, d'abord avec Viñales, ensuite grâce à Quartararo, qui a devancé le pilote espagnol de 0"227. Nakagami s'est intercalé entre les deux hommes mais Viñales a repris le pouvoir et rétabli le doublé temporaire de Yamaha, 0"123 devant Quartararo. L'écart a grandi dans le tour suivant, pour atteindre 0"436.

Les pilotes sont passés par les stands pour livrer leurs premières impressions à leurs équipes. Une fois de retour en piste, ils ont mis du temps à venir menacer les chronos réalisés par les Yamaha officielles. Johann Zarco est remonté à la deuxième place, restant à 0"407 de Viñales. Bagnaia s'est de son côté rapproché à 0"564, ce qui lui a donné la quatrième place, pendant que Miller restait distancé, à la 15e position.

La lutte pour la première place a véritablement repris dans les cinq dernières minutes, quand les pilotes sont repartis à l'attaque du chrono. Franco Morbidelli, en piste avec deux pneus medium, a signé le deuxième temps et Álex Rins, auteur d'un passage dans les graviers au virage 8, Arrabbiata 1, en début de séance, a pris la troisième place. Dans le tour suivant, le pilote Suzuki a battu Viñales de 0"045 grâce à un chrono en 1'47"085. Son compatriote a répliqué avec le meilleur temps dans le premier secteur, mais il n'a pas pu repasser en tête. Rins a en revanche réussi à abaisser la marque en 1'46"952.

À quelques secondes du drapeau à damier, Viñales est repassé en tête et plus personne n'est venu l'inquiéter. Zarco a pris la deuxième place au dernier moment, se positionnant ainsi devant les deux pilotes Suzuki, Rins et Joan Mir. Morbidelli a réalisé le cinquième temps devant Bagnaia, meilleur représentant de l'équipe Ducati officielle, et Pirro. Quartararo a glissé à la huitième position, devant un Miller discret et repoussé à une seconde du leader. Oliveira a bouclé le top 10 avec sa KTM.

Nakagami a été le meilleur représentant de Honda, au 11e rang, devant les frères Espargaró, Pol et Aleix. Marc Márquez n'a jamais été un prétendant aux premières places dans cette séance, conclue au 16e rang, devant Valentino Rossi.

GP d'Italie - Essais Libres 1

