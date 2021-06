EL1 - Maverick Viñales se rassure avec le meilleur temps

Les pilotes du MotoGP ont retrouvé le circuit d'Assen, absent du calendrier la saison passée, ce vendredi. Le soleil était présent pour ces trois premiers quarts d'heure d'essais du week-end mais les températures étaient assez fraîches au moment de débuter la séance, avec 18°C dans l'air et 22°C sur la piste. Chose rare cette année, les pilotes ont pu entamer leurs essais devant des tribunes partiellement remplies, 11 500 spectateurs étant autorisés pour chacune des trois journées du Grand Prix.

Fabio Quartararo était en tête avec une seconde d'avance sur ses rivaux après la première salve de tours rapides, équipé d'un pneu tendre à l'avant et d'un medium à l'arrière, un choix fait par tous les autres pilotes à l'exception de Miguel Oliveira, troisième avec deux gommes medium. Les pilotes ont très vite amélioré leurs chronos et la hiérarchie a évolué tour après tour, voyant notamment Quartararo mais aussi Takaaki Nakagami, Marc Márquez ou encore les frères Espargaró s'échanger la première place.

À l'issue de ce premier run, le dernier mot est revenu à Maverick Viñales, déterminé à copier les réglages de Quartararo pour essayer de sortir de la mauvaise passe qu'il traverse depuis le début de la saison européenne, son chrono le plaçant 0"203 devant Pol Espargaró et 0"394 devant Quartararo. Malgré son meilleur temps provisoire, Viñales a montré son manque de sérénité avec une chaleur au virage 3, mais plus que cette petite erreur sans la moindre conséquence, c'est surtout le geste d'agacement effectué dans la foulée qui a illustré ses difficultés actuelles. Le pilote espagnol, resté en piste plus plus longtemps que ses rivaux, a néanmoins pu améliorer la référence, avec un chrono de 1'33"442 qui l'a placé 0"449 devant Pol Espargaró.

Ce dernier a repris le pouvoir après être passé par son garage, pour seulement 0"050, profitant d'un tour dans le sillage de Nakagami, qui a confirmé la bonne forme des Honda en remontant par la suite au troisième rang, devant Quartararo. Viñales a répliqué et repris l'avantage pour 0"084, avant d'abaisser la marque à moins d'une minute du drapeau à damier, même si Espargaró s'est finalement rapproché à 0"111. Le pilote Yamaha a conservé la tête et signé un meilleur temps inattendu, cinq jours seulement après le plus mauvais Grand Prix de sa carrière en MotoGP.

Álex Rins est remonté au troisième rang au dernier moment, un chrono rassurant pour l'Espagnol, qui craignait que son poignet droit, fracturé il y a trois semaines, lui pose plus de problèmes sur ce circuit qu'au Sachsenring. Quartararo a réalisé le quatrième temps devant Nakagami et Johann Zarco, meilleur représentant de Ducati dans une séance où les représentants de Borgo Panigale se sont tous fait discrets. Danilo Petrucci s'est classé au septième rang devant Aleix Espargaró et Marc Márquez, qui s'est fait plusieurs frayeurs, dont une qui l'a contraint à traverser le bac à graviers de la dernière chicane en fin de séance. Lorenzo Savadori a conclu le top 10 avec une performance inattendue. Jack Miller n'a pris que la 11e place, devant Pecco Bagnaia, Joan Mir, Miguel Oliveira et Valentino Rossi.

Après une journée en piste dans le cadre du GP d'Europe l'an dernier, Garrett Gerloff a roulé pour la première fois sur la Yamaha du team Petronas habituellement confiée à Franco Morbidelli, forfait ce week-end en raison d'une blessure au genou qui va nécessiter une opération ce vendredi. Gerloff a chuté dans la deuxième partie de la séance mais il a pu monter sur sa deuxième machine, pour signer le 22e temps. L'Américain s'était déjà fait une première frayeur en début de séance au virage 4, quand Quartararo l'a doublé alors qu'il n'y était visiblement pas préparé.

GP des Pays-Bas - Essais Libres 1

partages