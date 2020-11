EL1 - Miller domine sur le mouillé, Quartararo dernier

Le Grand Prix d'Europe, premier du nom depuis 1995, a débuté sur un circuit Ricardo Tormo détrempé après une semaine à la météo particulièrement perturbée et notamment les trombes d'eau tombées jeudi sur Valence et sa région. C'est donc en pneus rainurés que les pilotes ont disputé leur première séance d'essais, dans des conditions moins fraîches que cela pouvait être craint pour cette manche, avec un thermomètre touchant les 20°C au sol comme dans l'air.

Rapidement, Jack Miller s'est montré à la hauteur de sa réputation de pilote très à l'aise sous la pluie, et il s'est installé en tête avec un temps de 1'42"063 que personne n'allait être en mesure de battre. Un duo Morbidelli-Bradl s'est placé dans le sillage du pilote Pramac en 1'42"5, suivi de près par Álex Márquez en 1'42"6.

Alors que Johann Zarco venait de prendre l'avantage sur le pilote Honda pour 15 petits millièmes dans les dix dernières minutes de la séance, celui-ci est parti à la faute au virage 6, sans autre conséquence qu'une perte de temps pour lui. Pecco Bagnaia a lui aussi chuté plus tôt dans cette séance, finalement assez calme malgré l'humidité ambiante.

Une autre Ducati s'est installée dans la partie haute du classement, celle de Danilo Petrucci qui n'a concédé que 46 millièmes à Márquez. Andrea Dovizioso a lui aussi obtenu sa place dans le top 10 ce matin, deux dixièmes et demi plus bas. Au classement final, les deux pilotes officiels de Borgo Panigale encadrent les KTM de Pol Espargaró et Miguel Oliveira, tous deux chronométrés en 1'42"8.

La dixième place de cette séance revient à Maverick Viñales, premier pilote à ne pas avoir pu atteindre la fenêtre des 1'42. S'il avait anticipé jeudi qu'il allait quelque peu se limiter durant cette séance, lui qui arrive à un kilométrage inquiétant avec les moteurs dont il dispose pour finir la saison sans sortir de son allocation et écoper d'une pénalité, l'Espagnol a finalement bouclé 19 tours, parmi les dix plus actifs du plateau.

De l'autre côté du stand, Valentino Rossi n'a pas encore été en mesure de reprendre sa place, et ne le sera pas non plus pour les EL2 selon ce qu'a annoncé Yamaha. Dans l'attente du résultat d'un nouveau test PCR, espéré d'ici ce soir, c'est donc l'Américain Garrett Gerloff qui le remplace. Le jeune pilote venu du WorldSBK s'est offert ses premiers tours de roue au guidon d'une MotoGP en même temps qu'une découverte de la piste de Valence, avec à la clé un 16e temps plus qu'honorable.

Cette séance s'est en revanche avérée difficile pour Fabio Quartararo, qui obtient le dernier temps à 2"728 de Jack Miller. Conscient qu'il manque d'expérience sur piste mouillée, le Français a été l'un des plus actifs, mais les soucis qu'il évoquait jeudi dans ces conditions ne sont visiblement pas encore dépassés et son expression corporelle à la fin de la séance en disant long sur son manque de sensations.

Les pilotes MotoGP reprendront la piste à 14h30 pour la deuxième séance d'essais libres.

