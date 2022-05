EL1 - Nakagami leader, Quartararo hors du top 10

C'est sous le franc soleil de la Toscane que le week-end a débuté au Mugello. La température était déjà de 27°C, celle de la piste atteignant 35°C, au moment où les pilotes ont pris la piste.

En tout début de séance, Jack Miller puis Joan Mir sont passés dans les graviers du premier virage, tandis que Michele Pirro, engagé en wild-card pour la première fois de l'année, occupait la première place. Celui qui a l'habitude d'enchaîner les tours sur ce circuit dans son rôle de pilote d'essais pour Ducati n'a pas conservé l'avantage longtemps, Álex Rins puis Aleix Espargaró se succédant en tête.

Pecco Bagnaia a allongé son premier relais et il en a profité pour prendre les commandes de la séance, 0"091 devant Aleix Espargaró. Enea Bastianini, seul pilote vainqueur à plusieurs reprises cette année, occupait la troisième place devant Takaaki Nakagami, Rins et Pirro. Fabio Quartararo n'était que neuvième après le premier quart d'heure d'essais mais il est remonté au cinquième rang, accusant néanmoins un retard de 0"353 sur Bagnaia.

À mi-séance, Miguel Oliveira s'est fait une frayeur après avoir été doublé par Aleix Espargaró dans la ligne droite principale, devant passer dans l'herbe avant la zone de freinage tout en parvenant à rester sur ses roues. Espargaró a par la suite signé exactement le même chrono que le leader Bagnaia, au millième près, entre des tours marqués par de petites erreurs et des passages dans les zones de dégagements asphaltées. Au classement, le Catalan a été placé devant Bagnaia, son deuxième meilleur tour étant plus rapide.

À un quart d'heure de la fin, Nakagami a pris le pouvoir, repoussant Espargaró et Bagnaia à 0"030. En fin de séance, le pilote japonais a amélioré sa référence, avec le premier chrono du week-end sous la barre des 1'47, en 1'46"662. Il a ainsi conclu la séance avec 0"408 d'avance sur Espargaró et Bagnaia, mais la séance de Nakagami n'a pas été parfaite puisqu'il a calé lors d'une simulation de départ après le drapeau à damier.

Rins a pris la quatrième place devant Bastianini et Maverick Viñales, qui a confirmé la bonne forme d'Aprilia. Resté discret tout au long de la séance, Jack Miller s'est classé au septième rang, devant Pol Espargaró, Johann Zarco et Luca Marini. Fabio Quartararo a signé le 11e chrono, ce qui fait de lui le premier pilote à ne pas avoir son ticket d'entrée provisoire pour la Q2, mais des améliorations seront naturellement possibles en EL2 et en EL3.

Joan Mir n'a pris que la 15e place, suivi par Franco Morbidelli, tandis que Marc Márquez s'est contenté de la 19e place, devant un Jorge Martín qui a décidé d'attendre de disputer les deux prochaines courses avant d'être opéré de la main.

GP d'Italie - MotoGP - EL1