EL1 - Nakagami remet ça, Zarco à un dixième !

Le troisième Grand Prix de la saison MotoGP s'est ouvert ce matin dans des conditions plus respirables que celles des deux derniers week-ends, disputés dans la chaleur étouffante de l'Andalousie. Cette fois, le thermomètre affichait 26°C dans l'air et 32°C au sol, plutôt agréable et en tout cas idéal pour commencer à évaluer les machines et les nouveaux pneus apportés par Michelin sur cette manche.

Pour Maverick Viñales, le début de séance a toutefois été brutal, puisque l'Espagnol est tombé dès les premières minutes. Piégé par un pneu avant froid dans le virage 13, l'un des gros freinages à gauche de la piste tchèque, le pilote Yamaha s'est relevé physiquement indemne, malgré ce qui semblait être une petite douleur initiale au bras droit.

Du côté de la feuille des temps, après une brève apparition de Franco Morbidelli en tête avec un chrono de 1'58"629, c'est Pol Espargaró qui a pris les commandes de la séance à ce stade, avec un temps de 1'57"607 qu'il a ensuite amélioré en 1'57"392. Ayant rapidement repris la piste, Viñales s'est installé au deuxième rang, à 0"173 de la KTM, suivi par les Ducati officielles de Dovizioso et Petrucci, à peine six à sept centièmes plus loin grâce au temps posté dans leur deuxième run.

Lire aussi : Honda ne fixe pas de date pour le retour de Marc Márquez

Le classement a longtemps peiné à évoluer au cours de cette séance timide, cependant le time attack des dernières minutes n'a pas manqué de secouer la hiérarchie, tout en réduisant très fortement les écarts.

On a d'abord vu l'Aprilia d'Aleix Espargaró faire une apparition dans le top 10, laissant penser que les six constructeurs pourraient y être représentés au classement final de cette séance. C'était sans compter sur les attaques massives qui allaient venir de la concurrence dans les minutes suivantes.

La première surprise est venue de Brad Binder, momentanément passé de la 14e à la deuxième place, pour former un doublé KTM derrière Pol Espargaró, toujours leader. Le chrono du Sud-Africain allait toutefois être annulé pour avoir, comme beaucoup d'autres ce matin, dépassé les limites de la piste.

Joan Mir a connu plus de réussite. Il était neuvième lorsqu'il a produit son effort et s'est emparé des commandes avec un temps de 1'57"364. Son coéquipier, Álex Rins, a semblé en mesure de l'imiter, mais il a perdu le fruit de son amélioration dans le quatrième secteur et a conservé ce qui était alors la dixième place.

Puis ce fut au tour de Takaaki Nakagami de s'élancer. Le pilote japonais occupait déjà une solide septième place, mais son attaque lui a permis de se porter en tête en 1'57"353. Puis c'est Johann Zarco qui a grandement réussi son time attack, celui-ci le propulsant de la 17e à la quatrième place, derrière Pol Espargaró, toujours solidement installé dans le haut du classement grâce au temps signé en début de séance. Le verdict final voyait ainsi les quatre premiers contenus en seulement un dixième !

Lire aussi : Zarco veut mieux se qualifier pour exploiter la Ducati en course

Viñales en a terminé cinquième devant Dovizioso et Petrucci, sans évolution en fin de séance les concernant. Longtemps 15e à une seconde du temps de référence, Valentino Rossi s'est hissé au huitième rang, devant Franco Morbidelli et Cal Crutchlow. Aleix Espargaró et Álex Rins apparaissent finalement juste en dehors du top 10, de même que Fabio Quartararo, 13e pour le moment. Jack Miller se trouve à cinq millièmes du Français, Pecco Bagnaia trois millièmes plus loin alors qu'il est tombé dans la dernière minute. Le pilote italien en est quitte pour un passage par l'hôpital afin de réaliser des examens de contrôle.

Le bilan unanime à l'issue de ces premiers essais souligne que le grip offert par le bitume tchèque est, comme prévu, très faible, mais que la piste est aussi bosselée par endroits, et notamment sur certains freinages. La deuxième séance débutera à 14h10 pour les pilotes MotoGP, leur offrant une nouvelle opportunité d'aller chercher une place dans le top 10 qui déterminera les accessions directes à la Q2 demain.

GP de République Tchèque - Essais Libres 1