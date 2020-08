EL1 - Pol Espargaró démarre tambour battant, Dovizioso 2e

Avec un petit 19°C dans l'air, c'est sous un ciel chargé et menaçant qu'ont débuté les premiers Essais Libres du Grand Prix d'Autriche. Sachant que la pluie pourrait perturber la suite du roulage alors que trois séances de 45 minutes sont prévues pour déterminer qui seront les dix pilotes directement qualifiés pour la phase finale des qualifications, chacun a tenté de profiter sans tarder de ce bitume sec. Reprendre les marques sur ce tracé singulier ne s'est pas fait sans mal, à en juger par le nombre de tours annulés pour dépassement des limites de la piste, mais aucun incident majeur n'a marqué cette matinée.

La première salve de tours s'est déjà avérée frénétique. Pol Espargaró l'a commencée en se portant en tête en 1'25"2, et l'a terminée en étant toujours accroché à la place de leader avec un chrono passé à 1'24"772. Initialement Johann Zarco et Fabio Quartararo avaient eux aussi tourné en 1'25"2, ce qui les positionnait devant les Ducati GP20 de Petrucci, Dovizioso et Miller, mais les attaques multiples ont fait rétrograder les Français.

Aleix Espargaró a pris l'avantage sur eux en 1'25"165, puis Petrucci (1'24"987) et Dovizioso (1'24"820) ont progressé à leur tour. Durant cette première dizaine de minutes Nakagami et Oliveira se sont portés dans le groupe de tête avec un tour identique en 1'25"117, bientôt devancés de 17 petits millièmes par Rins. En écho à la performance de son coéquipier, Mir a, lui, atteint les 1'24"9 dans les instants suivants. Alors que se concluait ce premier run, Quartararo est sorti de la piste au virage 4 et c'est sans être parvenu à améliorer son temps qu'il a rejoint son box.

Remonté comme une pendule après la victoire de KTM à Brno et la chute qui l'a personnellement empêché d'aller chercher un solide résultat, Pol Espargaró a amélioré sa propre référence, l'abaissant à plusieurs reprises jusqu'à atteindre 1'24"772. À son retour au stand, il ne devançait Dovizioso que de 48 millièmes.

Au retour en piste, le pilote KTM a encore abaissé sa marque pour porter la référence en 1'24"685, alors que Quartararo parvenait à gagner un petit dixième pour remonter à la sixième place. Mais ce second run a été celui des Suzuki : Rins s'est d'abord porté à la deuxième place avec deux chronos de 1'24"7 qui l'a placé six centièmes devant Dovizioso, puis on a vu Mir confirmer ce bon début de week-end des GSX-RR en prenant à son tour l'avantage sur la Ducati officielle en 1'24"7.

Si Pol Espargaró avait fermement dominé le classement jusqu'alors, son coéquipier Brad Binder, vainqueur à Brno, n'était que 20e à 1"3. À l'image du Sud-Africain, quelques pilotes devaient se contenter de positions décevantes à ce stade : ainsi, bien que distancé seulement d'une demi-seconde, Morbidelli était 13e. Rossi était quant à lui 15e à sept dixièmes, devant Viñales, et Crutchlow, distancé de 1"2, occupait la 19e position.

Nakagami dans le trio de tête

L'entrée dans les dernières minutes de la séance a livré un time attack rendu possible par le fait que la pluie avait bel et bien laissé un peu de répit aux pilotes MotoGP. Nakagami s'est attaqué au chrono de Pol Espargaró, puis Dovizioso l'a fait trembler à son tour, mais le pilote KTM, qui se trouvait alors dans sa roue, a répliqué avec un nouveau meilleur temps de 1'24"193, le positionnant 44 millièmes devant la Ducati #04.

L'écart entre eux n'allait plus évoluer, et Nakagami non plus n'allait plus voir son chrono s'améliorer. La troisième place lui a momentanément été arrachée à la toute fin de la séance, avec une amélioration de Mir en 1'24"322 qui n'allait toutefois pas être validée.

Alors qu'une chute de Bradley Smith a perturbé la fin de la séance au virage 4, le classement a en effet légèrement évolué après le drapeau à damier lorsque les chronos des pilotes Suzuki ont été retoqués pour avoir attaqué à cet instant. Cela n'a toutefois pas mis en péril leur place dans le top 10, puisque Rins a finalement obtenu la quatrième place et Mir la neuvième.

Durant ces quelques dernières minutes, on a pu voir Zarco remonter dans la hiérarchie (sixième en 1'24"655), Morbidelli aussi (cinquième en 1'24"588). Rossi a lui aussi amélioré son temps (1'24"866), mais insuffisamment pour se maintenir dans le top 10 au drapeau à damier. Oliveira et Miller se sont quant à eux mis à l'abri.

Quartararo a pour sa part réussi à déposséder in extremis Viñales de la dixième place. Pour le moment, l'Espagnol du clan Yamaha se trouve en dehors de la zone de sécurité, au même titre notamment que Petrucci, Rossi ou Crutchlow. Binder, quant à lui, en a terminé à la 16e place.

Les pilotes MotoGP reprendront la piste à 14h10... cette fois sous la pluie ?

GP d'Autriche - Essais Libres 1