EL1 - Quartararo devance Márquez, Bagnaia reste discret

Le week-end qui verra le titre mondial revenir à Pecco Bagnaia ou Fabio Quartararo a débuté dans des conditions idéales à Valence. Le soleil était présent quand les pilotes ont pris la piste avec une température ambiante de 20°C, celle de la piste atteignant déjà 36°C. Seul un vent relativement faible était susceptible de troubler cette première séance d'essais du week-end.

Marc Márquez et Quartararo se sont échangé la première place plusieurs fois dans les premières minutes, pendant que Bagnaia était comme à son habitude plus discret pour son entame de week-end. Márquez a conclu son premier relais avec 0"107 d'avance sur Quartararo, qui a néanmoins fait plusieurs petites erreurs et a montré des signes de douleur à la main gauche, son majeur étant fracturé et devant être opéré cet hiver. Ducati avait plusieurs représentants à l'avant, avec Jack Miller troisième et Johann Zarco quatrième, mais Bagnaia occupait une modeste 17e place.

De retour en piste, Márquez a été le premier pilote du week-end à chuter, à l'entrée du virage 2. L'Espagnol, dont la Honda était équipée des ailettes à l'arrière testées pour la première fois à Phillip Island, s'est immédiatement relevé et a fini par reprendre la piste, même si les commissaires de piste avaient dans un premier temps dégagé sa moto. Darryn Binder est lui aussi parti à la faute peu après, au premier virage du circuit.

Le chrono de Márquez est longtemps resté invaincu et il a fallu attendre le dernier quart d'heure pour que Quartararo prenne l'avantage, avec une avance de seulement 0"035. À aucun moment la référence du Français n'a semblé véritablement menacée et il a conservé la première place devant Márquez et Brad Binder, revenu à moins d'un dixième du leader sous le drapeau à damier.

Le futur coéquipier de ce dernier, Jack Miller, s'est classé au quatrième rang devant Álex Rins, lui aussi auteur de son meilleur temps au dernier moment, Johann Zarco et Jorge Martín complétant un top 7 dans lequel Ducati a placé trois pilotes mais pas celui qui joue le titre, Bagnaia, resté distancé en 17e position. Une résultat identique en course donnerait le titre à Quartararo, mais la hiérarchie devrait vite évoluer ce week-end.

Miguel Oliveira, Aleix Espargaró et Joan Mir ont complété le top 10, et sont pour le moment les derniers pilotes directement qualifiés pour la Q2.

GP de Valence - MotoGP - EL1