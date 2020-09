EL1 - Quartararo domine la première séance et contient Dovizioso

Après deux semaines en Italie, le paddock a pris ses quartiers en Catalogne pour un Grand Prix qui, cette fois, sera unique. Sur le Circuit de Catalunya, les pilotes ont été accueillis par un petit 18°C, mais une piste sèche sous le timide soleil de ce début d'automne, alors que des averses sont annoncées tout au long du week-end. La piste quant à elle a oscillé entre 24 et 27°C durant ces 45 minutes de roulage.

Dernier vainqueur en date, Maverick Viñales a pris les rênes du classement dès le début de la séance. Au bout d'une dizaine de minutes, le sommet de la hiérarchie était même verrouillé par Yamaha puisque le pilote espagnol dominait en 1'41"105, devant Fabio Quartararo, Franco Morbidelli et Valentino Rossi, tous les quatre étant contenus en à peine plus de quatre dixièmes.

Et lorsque Viñales a été remplacé à la première place, c'est par un autre pilote du quatuor, à savoir Quartararo. Le Français, qui a manqué la conférence de presse à laquelle il devait participer jeudi après-midi car il ne se sentait pas en forme, a été le premier à tourner en 1'40 et son chrono de 1'40"972 est ensuite resté la référence jusqu'au time attack de la fin de séance.

Les pilotes Suzuki se sont invités conjointement dans ce petit groupe, Álex Rins occupant la cinquième place en 1'41"316 au moment de rejoindre son stand pour la première fois, devant son coéquipier Joan Mir. L'effort du Majorquin allait cependant être stoppé par une chute au virage 5 à l'approche de la mi-séance, chute dont il s'est relevé indemne.

À l'opposé du classement, le week-end commençait très doucement pour Ducati, qui voyait quatre de ses pilotes aux cinq dernières places après la première moitié de la séance (Miller, Dovizioso, Bagnaia et Rabat). Johann Zarco se distinguait avec le neuvième temps, à six dixièmes du leader à ce stade, et ce alors que le Français semble avoir reçu une nouvelle évolution technique grâce à un complément à son holeshot device.

Quartararo solide dans le time attack

Le classement a évolué dans les dernières minutes, et ce fut notamment une bonne nouvelle pour Dovizioso qui lorsqu'il a chaussé deux pneus soft a réussi à se hisser à la neuvième position. Mir s'est quant à lui propulsé à la deuxième place, à moins d'un dixième du temps de Quartararo, avant de voir le Français abaisser la référence en 1'40"584.

Dovizioso a poursuivi son effort jusqu'à s'emparer à son tour de la deuxième place en rejoignant Quartararo dans la fenêtre des 1'40 mais avec encore 0"395 de retard. Tous deux ont encore amélioré leur performance et la séance s'est conclue sur un chrono de 1'40"431 pour Quartararo, leader incontesté, et de 1'40"861 pour Dovizioso, qui a confirmé sa deuxième place.

Derrière Mir, qui s'est maintenu dans le trio de tête, Viñales s'est classé quatrième avec le chrono qu'il avait signé en début de séance. Il devance Aleix Espargaró, qui a terminé ces EL1 dans la roue de Pecco Bagnaia et a réussi à se hisser dans le classement durant le time attack pour obtenir ce top 5. Le pilote Aprilia est suivi par Morbidelli, Rins et Rossi, restés sur leur performance du début de séance.

De retour de blessure, et malgré une rupture des ligaments de la cheville gauche datant de mercredi, Cal Crutchlow a réussi à se placer dans le top 10 durant cette séance, premier pilote Honda classé ce matin. Il devance la KTM de Miguel Oliveira, puis son coéquipier Takaaki Nakagami et Johann Zarco.

Malgré une chute dans les dernières minutes, Iker Lecuona occupe la 13e place finale dans un milieu de classement extrêmement serré : il n'affiche que 48 millièmes de retard sur son coéquipier et donc sur le top 10. Bradley Smith, 14e, n'est que trois millièmes derrière.

Jack Miller, qui a scotché dans son stand le tear-off de Fabio Quartararo en souvenir de sa mésaventure de dimanche, doit se contenter du 18e temps après avoir souvent été pris en flagrant délit de dépassement des limites de la piste.

Les pilotes seront de retour en piste cet après-midi à 14h10 pour une deuxième séance d'essais libres.

GP de Catalogne – MotoGP – EL1