EL1 - Quartararo ouvre le bal, six Ducati dans le top 10

C'est un Grand Prix de Saint-Marin un peu particulier qui a démarré ce matin. Il s'agit en effet du tout dernier week-end d'Andrea Dovizioso en MotoGP, puisqu'il prendra sa retraite après la course de dimanche. D'ici là, l'Italien tout comme le reste du plateau, aura fort à faire avec une météo qui s'annonce plus qu'incertaine, de la pluie étant attendue tout au long des trois jours.

Les EL1 se sont toutefois déroulés dans de bonnes conditions, avec 22°C dans l'air et 26 en piste, avec un ciel qui est resté nuageux. Avec autant d'incertitude, il était néanmoins important de se hisser rapidement dans le haut du classement afin de sécuriser un bon chrono.

Les pilotes se sont donc succédé à la première place tout au long du premier run. Après Enea Bastianini, Maverick Viñales et Álex Márquez, Pol Espargaró s'est imposé quelques tours avant que Fabio Quartararo n'ait le dernier mot en 1'33"075.

Le Français devançait Álex Rins, Maverick Viñales, Pol Espargaró, Takaaki Nakagami et Aleix Espargaró. Johann Zarco, Álex Márquez et Miguel Oliveira complétaient le top 10. Durant l'arrêt aux stands de la majorité du plateau, Jack Miller et Andrea Dovizioso se glissaient aux neuvième et dixième place.

De retour en piste, Quartararo s'est fait une chaleur au virage 1 avant d'améliorer son chrono et d'être le premier à passer sous la barre des 1'33 avec un temps de 1'32"968. Il a été battu à la fin du dernier run par Michele Pirro, pilote d'essais de Ducati et invité ce week-end, qui a fait mieux de 80 millièmes !

Derrière, le top 10 avait très peu bougé. Franco Morbidelli et Andrea Dovizioso étaient 11e et 12e, une amélioration notable comparé à leurs dernières performances au guidon de la M1. Darryn Binder, le quatrième pilote Yamaha, était néanmoins 24e.

La suite de la séance s'est révélée être plutôt calme, seuls Viñales et Quartararo ont repris le dessus sur Pirro, devant Bastianini, Miller, Rins, Bagnaia, Zarco, Márquez et Nakagami. Morbidelli se faisait pour sa part une frayeur.

À l'entame du dernier run, Quartararo a repris son bien au pilote Aprilia, avant d'améliorer en 1'32"313. Personne n'a été en mesure de faire mieux et le Français a terminé avec le meilleur temps de la séance. Jack Miller, Michele Pirro, Aleix Espargaró, Maverick Viñales, Pecco Bagnaia, Enea Bastianini, Álex Rins, Luca Marini et Johann Zarco ont complété le top 10 provisoire pour la Q2. On retrouve ainsi six Ducati aux dix premiers rangs.

Longtemps aux avant-postes, Pol Espargaró a finalement terminé 11e et premier pilote Honda, tandis que Brad Binder a placé la première KTM en 12e position. Jorge Martín a pour sa part terminé 20e.

En fin de classement, on retrouve Kazuki Watanabe, présent afin de remplacer Joan Mir dans les rangs de Suzuki, le pilote espagnol s'étant fracturé la cheville. Watanabe ne compte aucun temps enregistré malgré les 23 tours qu'il a effectués en piste, car son chrono n'est pas égal à 105% du temps effectué par le plus rapide de la séance. C'est le minimum qu'il doit réaliser afin de pouvoir être classé. N'ayant jamais roulé sur une MotoGP auparavant, le Japonais aura fort à faire tout au long du week-end afin d'y parvenir.

À noter qu'une investigation est en cours concernant l'incident survenu en fin de séance entre Bagnaia, resté au ralenti sur la trajectoire, et Márquez.

Rendez-vous à 14h10 pour les EL2.

GP de Saint-Marin - MotoGP - EL1