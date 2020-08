EL1 - Quatre constructeurs dans un mouchoir de poche, Ducati en tête

Cinq jours après la fin d'un Grand Prix marquée par des images qui ont secoué le paddock, les MotoGP ont réinvesti le Red Bull Ring pour entamer une nouvelle épreuve, le premier Grand Prix de Styrie de l'Histoire.

Les seules différences à l'heure de replonger dans la compétition étaient les ajustements apportés à l'airfence du virage 3, afin d'éviter qu'une machine accidentée puisse retraverser la piste, et l'absence de Johann Zarco. Le Français, opéré du scaphoïde droit mercredi, devra attendre 16h cet après-midi pour passer le contrôle médical visant à lui donner l'accord de reprendre la piste demain. Entre-temps la direction de course a statué sur son accrochage avec Franco Morbidelli, qui a tant fait parler pendant la semaine mais n'a été étudié par les commissaires qu'hier, et le pilote Avintia sait qu'il devra partir de la pitlane dimanche s'il court.

Lire aussi : Un virage 3 mieux protégé mais toujours dangereux selon les pilotes

Contrairement à ce qui est craint pour la suite du week-end, le Red Bull Ring était baigné de soleil à l'heure d'entamer cette première séance. Dans les premiers tours, les pilotes se sont quasiment tous positionnés en 1'24, avec une référence établie par Takaaki Nakagami en 1'24"103 devant les trois hommes du podium de dimanche, Andrea Dovizioso, Joan Mir et Jack Miller. Maverick Viñales s'est invité dans ce groupe à la mi-séance, en se plaçant à seulement trois centièmes de Dovizioso. Pol Espargaró n'était pas loin lui non plus, sixième à 26 millièmes de Miller.

À l'entrée dans le dernier quart d'heure, Dovizioso s'est rapproché de la première place en se portant à 35 millièmes de Nakagami. Ainsi installé au sommet de la feuille des temps, le Japonais s'est toutefois maintenu à la place de leader jusqu'aux dernières minutes, dont certains ont profité pour lancer un time attack.

Une fois chaussé, le pneu tendre et neuf à l'arrière n'a pas tardé à propulser certaines machines dans le classement. Alors que Brad Binder bondissait de la 19e à la quatrième place, Joan Mir a pris les commandes en 1'24"035. Puis c'est Miguel Oliveira qui a pris la tête des opérations avec un premier chrono en 1'23, auquel Nakagami puis Miller ont répliqué. À deux minutes de la conclusion l'Australien était le nouveau leader en 1'23"859.

Avec un choix original de deux pneus medium, Iker Lecuona a porté sa KTM à la septième place, faisant rétrograder notamment Viñales et Pol Espargaró. Descendu à la cinquième place après un tour qui l'avait vu sortir dans le gravier, Dovizioso est remonté dans le sillage immédiat de Miller, à qui il ne concède finalement que quatre millièmes. Oliveira complète donc le top 3, devant Nakagami et Mir, tous chronométrés en 1'23 et contenus en un petit dixième.

Avec 20 tours à son compteur, Franco Morbidelli en termine à la sixième position à 0"339 du meilleur temps, de quoi rassurer sur sa condition physique après la violente chute de dimanche. Il devance les KTM de Binder et Lecuona, puis les Yamaha de Viñales et Quartararo, alors que Pol Espargaró apparaît 11e à 16 millièmes du top 10.

Il faut descendre à la 13e place pour trouver la Ducati officielle de Danilo Petrucci, et à la 17e pour apercevoir Valentino Rossi. Le pilote italien devance Cal Crutchlow, lui aussi pour le moins discret ce matin. Quant à Aleix Espargaró, sur l'Aprilia, il n'occupe pour le moment que la 20e position.

Les pilotes MotoGP reprendront la piste cet après-midi à 14h10 pour la deuxième séance d'essais libres.

GP de Styrie - Essais Libres 1