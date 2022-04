EL1 - Rins et Viñales lancent le week-end en leaders

Six mois après le précédent Grand Prix sur place, le MotoGP a posé ses roues sur le bitume du Circuit of the Americas, à Austin. Un bitume en partie refait entre-temps afin de tenter une nouvelle fois de remédier aux nombreuses irrégularités qui chaque année gênent les pilotes, et qui a dont pu être évalué pour la première fois durant ces 45 minutes d'Essais Libres 1.

Cette séance est bien mal partie pour Pol Espargaró, qui a provoqué la sortie des drapeaux jaunes au bout de quelques minutes à peine. Il venait de chuter dans le virage 18, piégé dès son premier tour.

Tandis que le pilote espagnol rejoignait son stand pour lancer sa séance aussi bien que possible malgré le retard pris, les regards étaient rivés sur son coéquipier, Marc Márquez, véritable maître des lieux et de retour cette semaine après avoir manqué deux courses à la suite de sa lourde chute en Indonésie.

Le #93 n'allait pas tarder à retrouver ses marques sur le circuit texan, après quelques minutes de mise en jambe collective. Les premiers chronos solides se sont établis en 2'05, avec Fabio Quartararo en tête en 2'05"624 après les dix premières minutes. La limite a été repoussée de quelques dixièmes dans les instants suivants, mais on était encore loin des meilleures références sur place, le record absolu étant de 2'02"135.

C'est en coupant la ligne de chronométrage ensemble à la fin du premier quart d'heure qu'Álex Rins et Marc Márquez sont passés sous la barre des 2'05, et même très nettement dans le cas du pilote Honda puisqu'il s'est alors établi en tête en 2'04"469. Seuls vainqueurs qu'ait connu le circuit en MotoGP, les deux Espagnols ont vu Maverick Viñales puis Fabio Quartararo s'intercaler entre eux avant que les positions se stabilisent quelque peu.

À 20 minutes de la conclusion, cependant, Rins a dû stopper sa Suzuki en bord de piste, visiblement touché par un problème technique après avoir déjà eu une alerte dès les premiers instants de la séance.

Les autres couacs à signaler sur cette séance ont surtout été des moments d'inconfort vécus par plusieurs pilotes, vivement secoués par leurs machines, possiblement à cause des bosses persistantes sur la piste américaine.

Viñales hausse le ton avec l'Aprilia

Les dix dernières minutes de ces EL1 ont vu Viñales déloger Márquez de la première place avec un chrono de 2'04"373. Un temps descendu jusqu'au septième rang, Rins a pu répliquer au guidon de sa seconde machine et remonter à la quatrième place, derrière Quartararo. Takaaki Nakagami et sa Honda ont encore prouvé qu'ils avaient de la ressource sur le tour lancé, faisant momentanément rétrograder Rins. Mais le pilote Suzuki n'avait pas dit son dernier mot : une nouvelle attaque et le voici deuxième, désormais à seulement six centièmes du meilleur temps toujours détenu par Viñales. En poursuivant son attaque, Rins a fini par passer en tête avec une nouvelle référence de 2'04"168.

Lui aussi efficace dans cette phase de time attack, Quartararo s'est positionné devant Márquez, un temps troisième avant d'être repoussé par l'amélioration de Jack Miller. Devant eux, Viñales et Rins ont réussi à améliorer encore une dernière fois leur chrono, mais le pilote Suzuki a conservé l'avantage avec une référence en 2'04"007 et huit millièmes d'avance sur son compatriote.

Pol Espargaró, Enea Bastianini et Aleix Espargaró ont eux aussi réussi à se placer durant ces quelques minutes intenses, faisant descendre Nakagami en neuvième position. Johann Zarco quant à lui occupe une dixième position risquée au terme de cette séance, ne comptant que sept millièmes d'avance sur Joan Mir. Et d'autres grands noms manquent encore dans le top 10, tels Brad Binder (12e), Pecco Bagnaia (13e) ou encore Jorge Martín (14e).

Le top 10 de cette séance ne devrait toutefois pas se révéler décisif pour l'accession à la Q2, car on attend une amélioration des conditions après une matinée encore assez fraîche et une piste plus rapide une fois gommée. Les pilotes seront de retour en piste à 14h10 heure locale (21h10 en France) pour la deuxième séance de leur week-end.

GP des Amériques MotoGP - EL1