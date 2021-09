EL1 - Viñales place son Aprilia en tête avant l'arrivée de la pluie

Cinq jour à peine après le Grand Prix d'Aragón, les pilotes étaient déjà de retour en piste ce vendredi à Misano, dans des températures relativement fraîches : 25°C dans l'air et seulement 1°C de plus sur la piste. Ces conditions ont poussé la majeure partie des pilotes à opter pour un pneu tendre à l'avant et un medium à l'arrière.

Michele Pirro, l'un des deux pilotes alignés en wild-card ce week-end avec Stefan Bradl, était en tête après la première série de tours rapides. Takaaki Nakagami a pris le pouvoir dans son deuxième tour. Pirro a brièvement repris la première place avant d'être battu par les pilotes Suzuki, Joan Mir puis Álex Rins, puis les deux représentants d'Aprilia, Maverick Viñales et Aleix Espargaró, en piste l'un derrière l'autre.

Le doublé du constructeur italien n'a pas tenu longtemps puisque Marc Márquez a pris la tête pour 0"002. Celui qui s'est imposé trois fois à Misano en MotoGP a été battu par Viñales, vainqueur de l'une des deux courses organisées sur cette piste l'an dernier. Naturellement en retrait pour son premier week-end de course au guidon de l'Aprilia à Alcañiz, le #12 est sur un terrain un peu plus familier à Misano, où il a testé sa nouvelle machine durant deux journées il y a deux semaines.

Pecco Bagnaia s'est emparé de la première place à la fin de son premier relais, tandis que Jack Miller est remonté au deuxième rang. Les membres de l'équipe Ducati officielle devançaient alors trois pilotes espagnols : Maverick Viñales, Marc Márquez et Aleix Espargaró. Johann Zarco occupait la sixième place devant Álex Rins et Fabio Quartararo, qui accusait un retard de 0"398 sur le leader.

Joan Mir avait glissé au 12e rang mais il a pris la tête au début de son deuxième relais. Viñales a confirmé sa bonne forme en repassant devant avec un chrono de 1'32"666 qui l'a placé 0"080 devant son compatriote. Le ciel se faisait de plus en plus menaçant et à un peu plus de dix minutes du drapeau à damier les commissaires de piste ont agité le drapeau blanc avec une croix rouge, indiquant aux pilotes l'arrivée de gouttes de pluie. L'averse a vite redoublé et c'est sous un véritable déluge et au ralenti qu'Aleix Espargaró a dû regagner son box.

Sur un circuit désormais détrempé, les pilotes Suzuki et Honda ont été les seuls à reprendre la piste, naturellement très loin des meilleurs temps réalisés plus tôt dans la matinée. Viñales a donc conservé la tête et mené sa première séance depuis son arrivée chez Aprilia, devant Mir, Bagnaia et Miller. Rins a signé le cinquième temps devant Pol Espargaró, remonté dans le classement juste avant le début de l'averse, et Fabio Quartararo. Stefan Bradl, Marc Márquez et Aleix Espargaró ont complété le top 10. Johann Zarco a pris la 11e place.

Pour son retour à la compétition après son opération du genou et son arrivée dans l'équipe Yamaha officielle, Franco Morbidelli a réalisé le 16e temps. Andrea Dovizioso a logiquement été plus en retrait pour sa découverte de la M1 version 2019 du team Petronas, avec la 24e et dernière place de la séance. Les conditions météo devraient être meilleures dans l'après-midi, ouvrant la porte à des améliorations des chronos pour l'ensemble du plateau.

GP de Saint-Marin - Essais Libres 1