EL1 - Les Yamaha factory de Viñales et Rossi en tête

Chose assez unique dans la vie des pilotes de course, chacun dispose d'une possibilité de revanche ou de confirmation sur un même circuit et par des conditions météorologiques très proches (26°C dans l'air), quelques jours seulement après une première confrontation en piste. Pour plusieurs grands noms de la grille, en revanche, il s'agit avant tout de savoir quelles seront les sensations au guidon : victimes de lourdes chutes, Álex Rins et Cal Crutchlow doivent prendre leurs marques et déterminer l'ampleur de leurs blessures respectives sur leur confort et leur capacité à produire des performances. Pour voir Marc Márquez tenter un retour qui s'annoncerait sensationnel sur sa Repsol Honda seulement quatre jours après son opération, il faudra encore attendre demain : le box du #93 est fermé ce vendredi.

Qu'il soit baptisé Grand Prix d'Espagne ou d'Andalousie, le défi du week-end propose toujours huit virages droits et cinq gauches et est bien frais dans la tête des pilotes et des ingénieurs au moment d'établir les réglages de base. C'est la raison pour laquelle les temps ne tardent pas à se montrer diablement compétitifs dès ces EL1 : dès les premiers instants, la référence installée par la KTM de Pol Espargaró s'ancre d'emblée en 1'37''497, seulement 0''147 moins vite que la référence de Márquez installée au terme des EL1 la semaine dernière. Trois dixièmes derrière lui s'installe un studieux trio Yamaha composé de Morbidelli, Viñales et Quartararo, qui devance un Zarco installé au classement à son numéro 5 fétiche.

Il faut attendre les quatre dernières minutes pour voir les améliorations tomber et Espargaró défié au chrono. C'est tout d'abord Morbidelli qui améliore en 1'37''416, avant que Rossi ne positionne sa Yamaha factory aux commandes en 1'37''205, juste devant la machine de son équipier Viñales qui le délogera finalement dans le dernier tour (1'37''063). Belle performance de Brad Binder, le rookie KTL se classant en troisième position.

Prudent, Cal Crutchlow aura juste tenté un tour de mise en place pour tester ses sensations au poignet, tandis que Rins est finalement resté pendant l'intégralité de la séance dans son box. A noter un petit contact sans conséquences entre Alex Márquez et Pecco Bagnaia, qui tentait l'intérieur sur l'espagnol.