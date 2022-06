EL2 - Aprilia frappe fort, Quartararo intègre le top 10

Le soleil est resté présent sur le circuit de Barcelone avant cette deuxième séance du week-end et la température a continué à grimper pour atteindre 28°C dans l'air et surtout 53°C au sol, offrant aux pilotes l'occasion de mesurer la dégradation des pneus dans des conditions similaires à celles attendues en course, disputée à la même heure dimanche.

Les pneus medium et durs ont été préférés en début de séance, aucun pilote n'optant pour un tendre qui se serait trop vite dégradé. Marco Bezzecchi a vite pris la tête, restant néanmoins derrière la référence établie par Álex Rins dans la matinée, tandis que les deux Français du plateau, Johann Zarco et Fabio Quartararo, ont intégré le top 10 au cumul des séances, dont ils étaient exclus en EL1.

Zarco a conclu son premier relais au troisième rang, derrière Bezzecchi et Pol Espargaró, tandis que Quartararo occupait la huitième place. Comme en début de journée, le Champion en titre n'était pas le meilleur représentant de Yamaha, Franco Morbidelli occupant la sixième place. Stefan Bradl, à nouveau suppléant de Marc Márquez après la quatrième opération au bras de l'Espagnol, est de son côté tombé au virage 5, sans gravité.

Peu avant le cap de la mi-séance, Aleix Espargaró a bondi de la sixième à la première place. Dans le tour suivant, le pilote Aprilia a amélioré son chrono, repoussant Bezzecchi à une demi-seconde et battant surtout le chrono de Rins en EL1 de 0"034. Dans les dix dernières minutes, Maverick Viñales est venu offrir un doublé à Aprilia, réalisant coup sur coup les deux meilleurs chronos de la séance.

Plusieurs pilotes se sont intercalés entre les deux hommes mais seul Aleix Espargaró a battu Viñales, sous le drapeau à damier, rétablissant ainsi le doublé Aprilia. Enea Bastianini a pris la troisième place devant Pecco Bagnaia, Jorge Martín, Brad Binder et Jack Miller, dans un top 7 fait de quatre Ducati. Fabio Quartararo, Álex Rins et Franco Morbidelli ont pris les trois dernières positions dans le top 10, ce qui leur assure provisoirement une qualification directe en Q2, des améliorations restant possibles en EL3 samedi matin. Zarco était dans ce top 10 avant de voir sa meilleure performance effacée.

Pol Espargaró s'est classé au 11e rang. Joan Mir n'a pris que la 16e place, devant Zarco, et Miguel Oliveira, vainqueur sur ce circuit l'an passé, la 19e.

GP de Catalogne - MotoGP - EL2