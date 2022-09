EL2 - Bastianini prend les commandes pour Ducati

Quelques rayons de soleil ont accompagné la deuxième séance d'essais libres du Grand Prix de Saint-Marin, vendredi après-midi à Misano, et la pluie s'en est surtout tenue éloignée ce qui a permis aux 25 pilotes d'exploiter les 45 minutes à disposition afin de poursuivre leur préparation de la course et d'affiner le classement comptant pour l'accès à la Q1 et à la Q2 qui seront disputées demain.

Dès les premières minutes de la séance, Johann Zarco est parti à la faute dans le virage 1. Une chute sans gravité mais qui a stoppé le Français alors qu'il venait de poster le cinquième temps en bouclant ses deux premiers tours lancés.

Dans le même temps, de premiers chronos en 1'32 s'affichaient au sommet du classement, rapprochant rapidement la référence de celle établie ce matin par Fabio Quartararo (1'32"313). C'est le pilote Yamaha lui-même qui l'a battue en premier, avec un tour bouclé en 1'32"264.

Très vite, Pecco Bagnaia s'en est approché. L'Italien, qui sait d'ores et déjà qu'il subira une pénalité de trois places sur la grille de départ, jugé coupable d'avoir gêné Álex Márquez pendant les EL1, n'affichait alors que 0"063 de retard sur son rival, mais il est tombé à son tour avant la fin du premier quart d'heure. Le pilote Ducati, pourtant fin connaisseur de la piste de 4,226 km sur laquelle il a parfois l'opportunité de s'entraîner, est parti à la faute dans le virage 13 en remettant les gaz, alors qu'il était lancé dans son septième tour dans le sillage de Luca Marini.

Aleix Espargaró a profité de l'absence de Bagnaia et du passage de Quartararo par les stands pour prendre la tête du classement avec une amélioration de 0"033 sur le Français. Son coéquipier Maverick Viñales occupait quant à lui la troisième place à cet instant, l'un de ses chronos valant la première position ayant été supprimé.

Ce n'était que partie remise car, quelques minutes plus tard, Viñales passait à son tour en tête. Puis l'Espagnol a amélioré son temps dans le tour suivant pour atteindre 1'31"882, le premier chrono du week-end sous la barre des 1'32. Voilà qui offrait à Aprilia un doublé provisoire, prometteur pour les ambitions de la marque italienne sur ses terres.

Ducati réplique, Quartararo tente de résister

Jack Miller s'est intercalé entre les deux Aprilia alors que la séance est entrée dans son dernier quart d'heure. Peu de temps après, absent depuis quasiment vingt minutes, son coéquipier Pecco Bagnaia a pu reprendre la piste, mais sans améliorer sa performance initiale. Il faudrait attendre qu'il change de moto, en toute fin de séance, pour voir ses chronos s'abaisser.

Tombé à la mi-séance alors qu'il occupait la neuvième place, Álex Rins a eu plus de chance puisqu'il n'a manqué qu'une dizaine de minutes de roulage mais il avait entre-temps glissé de trois positions et il allait lui aussi peiner à améliorer sa marque. Le pilote Suzuki était parti à la faute dans le virage 15, où on l'a vu s'agacer avec les commissaires de piste au moment d'être conduit hors du bac à gravier.

Devant, Quartararo s'est chargé de répliquer à la prise de pouvoir de Viñales en améliorant de quatre petits millièmes la référence établie par l'Espagnol. Cette marge s'annonçait insuffisante et les dernières minutes l'ont confirmé. Une attaque de groupe est venue du clan Ducati, d'abord avec la prise de pouvoir de Bagnaia, puis celle de son futur coéquipier Enea Bastianini qui a arrêté le chrono en 1'31"517.

Descendu à la 12e place, Johann Zarco a enfoncé le clou en se hissant au troisième rang durant ces quelques secondes décisives. Repoussé d'un cran par l'amélioration d'un autre pilote du groupe, Jack Miller, le Français a tout de même bouclé la séance dans le quarté de tête... un quarté 100% Ducati.

Quartararo s'est ainsi vu relégué au cinquième rang, devant les Aprilia de Viñales et Espargaró. Jorge Martín, Marco Bezzecchi et un Franco Morbidelli visiblement à la fête à domicile complètent le top 10 de cette séance, qui vaut aussi comme classement combiné. Très rapide ce matin, Michele Pirro est longtemps resté le seul à ne pas avoir amélioré son temps des EL1 et le timide gain obtenu par la suite n'a pas suffi pour lui permettre de figurer parmi ces dix premières places.

Miguel Oliveira, qui s'est maintenu dans la partie haute du classement tout au long de ces EL2, est parti à la faute dans le virage 10 alors que la séance entrait dans le money time. Cela lui a coûté la septième place qu'il occupait alors, puisqu'il n'a pas été en mesure d'améliorer son temps lors du time attack dont ont profité nombre de ses adversaires. Il a ainsi été repoussé au 12e rang, derrière Pol Espargaró et devant son coéquipier Brad Binder. Álex Rins a beau avoir fini par améliorer son chrono, il a quant à lui dû se contenter de la 14e place finale.

On notera que Katsuki Watanabe, qui remplace cette semaine Joan Mir, convalescent, a réduit son retard. S'il est toujours bon dernier, il figure à présent dans la limite des 105% requis par rapport au temps de référence et peut donc espérer se qualifier.

Les pilotes MotoGP seront de retour en piste samedi à 9h55 pour les 45 dernières minutes d'essais libres comptant pour l'accession directe à la Q2. Reste à savoir quelles conditions météo accompagneront cette séance…

GP de Saint-Marin - MotoGP - EL2