EL2 - Boitillant après une chute, Quartararo sort "une Márquez"

Après une séance matinale lors de laquelle il a non seulement signé le meilleur chrono mais en a aussi été quitte pour une lourde chute à haute vitesse aux conséquences physiques spectaculaires sur sa Honda, Marc Márquez rassure tout le monde en montant en selle et se présentant en piste dès les premiers instants de la séance de 45 minutes de cet après-midi, en pleine possession de ses moyens, contrairement à Lorenzo Savadori, qui souffre de son côté trop de sa propre mésaventure à Spielberg.

Une mauvaise chute de Fabio Quartararo après seulement sept minutes de séance, elle, ne rassure pas dans les premiers instants. Après la sortie de Stowe et alors qu'il aborde le virage 8, le pilote Yamaha est victime d'un highside latéral alors qu'il relâche l'accélérateur : la chute a pour conséquence de voir le leader du championnat se tenir la jambe et grimacer de douleur pendant de longs instants. Accompagné par les commissaires vers une zone sûre en boitillant, puis capable de plus fermement appuyer le pied au sol, il tentera par la suite de remonter sur sa moto pour la ramener au garage mais en sera dissuadé par le personnel de piste, qui le ramènera finalement directement.

En piste, Aleix Espargaró s'empare après 15 minutes de la meilleure marque inscrite depuis le début du week-end en 2'00"467, devant Pol Espargaró et Johann Zarco qui battent aussi le chrono matinal de Marc Márquez, tandis qu'Alex Márquez enregistre sa seconde chute de la journée à très haute vitesse, cette fois dans l'enchaînement de Maggots et Becketts.

Quartararo façon Márquez !

Il ne faut finalement attendre que quelques minutes, sans passage par la Clinique Mobile, pour voir Fabio Quartararo décider de reprendre la piste sur sa seconde moto et faire le point sur ses sensations. Mais pas seulement ! Plus rapide sur les trois premiers secteurs dès sa première tentative avec l'allocation pneumatique tendre-medium, c'est finalement de manière spectaculaire qu'il boucle son premier tour lancé en améliorant la référence de 0"329 (2'00"138) et reprenant les commandes avec autorité !

Un temps que le Français battra encore de manière sensationnelle en fin de séance, avec un nouveau superbe tour, cette fois passé en 1'59"317, huit dixièmes plus rapide que quiconque en piste !

Dans le top 10 provisoire donnant un ticket d'accès à la Q2 de samedi sans passage par la Q1, la seule Honda manquante est celle d'Alex Márquez au terme d'une journée satisfaisante pour le constructeur japonais. Meilleur représentant Ducati, Jack Miller classe sa Desmosedici en deuxième position, tandis que Valentino Rossi se classe P10 sous le drapeau à damier. Un top 10 dans lequel l'on ne trouvera ni Johann Zarco, ni Joan Mir.

Résultats EL2 GP de Grande-Bretagne