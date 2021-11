EL2 - Fabio Quartararo confirme devant les pilotes Ducati

Le soleil était à nouveau présent sur le circuit de Portimão pour cette deuxième séance d'essais du week-end, la température de l'asphalte atteignant 28°C. Les pilotes ont d'abord opté pour deux pneus medium, certains y associant un dur, à l'arrière pour Jack Miller, Valentino Rossi et Brad Binder, et à l'avant pour Iker Lecuona.

Pecco Bagnaia a dominé le début de la séance mais en restant à plus de deux dixièmes de la référence établie par Fabio Quartararo en 1'40"192 dans la matinée. Le Français a pris la tête à la fin de son premier run, sans faire aussi bien qu'en EL1. Dans son deuxième relais, Joan Mir s'est rapproché à 0"018 de celui qui lui a succédé au palmarès du MotoGP avant que Bagnaia reprenne le pouvoir, cette fois avec le meilleur chrono depuis le début du week-end, en 1'40"007.

C'est en fin de séance que les pilotes se sont véritablement lancés dans l'exercice du time attack, avec au moins un pneu tendre à l'arrière et parfois un autre à l'avant, à l'image de Mir, qui s'est emparé de la première place. Le Majorquin a encore amélioré son chrono et Bagnaia, Johann Zarco et Quartararo sont restés les seuls à moins d'une demi-seconde.

Dans la dernière minute de la séance, Jack Miller puis Quartararo se sont succédé en tête. Personne n'a pu battre le Champion du monde 2021, qui s'est pourtant fait deux frayeurs dans ces 45 minutes d'essais. Quartararo a conclu la journée devant les deux pilotes Ducati officiels, Bagnaia et Miller. Mir a glissé à la quatrième position devant Pol Espargaró et Zarco. Álex Márquez et Takaaki Nakagami ont confirmé la bonne forme de Honda en s'invitant dans le top 10 pour entourer Aleix Espargaró, huitième avec son Aprilia. Álex Rins a réussi à remonter à la dixième place en fin de séance.

Jorge Martín n'a fini qu'à 0"003 de ce top 10, dont Franco Morbidelli, Maverick Viñales, Miguel Oliveira, Valentino Rossi et Andrea Dovizioso sont restés absents. Les dix premiers pilotes de ces EL2 sont également les dix plus rapides au cumul des deux séances, et sont donc pour le moment directement qualifiés pour la Q2. Ils auront une dernière opportunité de faire mieux samedi matin en EL3.

Grand Prix de l'Algarve - Essais Libres 2