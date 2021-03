EL2 - Miller à 7 millièmes du record, Mir hors du top 10

À 20h heure locale, les pilotes se sont élancés dans une séance bien plus attendue que ne l'était la première. D'une part parce qu'il s'agit d'un horaire beaucoup plus représentatif des conditions attendues en qualifications et en course, mais aussi car une fois la nuit tombée le niveau d'humidité a grimpé en flèche (70%) alors que l'atmosphère s'est rafraîchie : 25°C étaient enregistrés dans l'air et 26°C au sol quand la piste s'est ouverte. Sans vent, ou presque, les conditions étaient idéales pour repousser les limites du chronomètre.

Après une première séance déjà marquée par quatre chutes − celles de Johann Zarco, Jack Miller, Pol Espargaró et Enea Bastianini − la deuxième, d'une durée également de 45 minutes a finalement été plus calme qu'on aurait pu le craindre, même si c'est sur un nouvel accident qu'elle s'est conclue. Son départ, lui, s'est avéré plus compliqué que prévu.

Drapeau rouge pour quelques minutes

Le meilleur temps établi par Franco Morbidelli en EL1 (1'54"921) a été battu dès les premières minutes de cette séance, avec d'emblée un groupe de six pilotes capables de passer sous la barre des 1'55 et le plus rapide, Jack Miller, chronométré en 1'54"571 à la fin de son deuxième tour lancé.

S'ils étaient bien partis, les pilotes ont été stoppés dans leur élan au bout de sept minutes à peine, car le drapeau rouge a été agité à cause de la présence dans la ligne droite des stands de débris en piste. Sachant les vitesses étourdissantes atteintes par les MotoGP à cet endroit (Jorge Martín a déjà battu le record officiel en EL1, avec une pointe à 354,0 km/h), la précaution semblait de toute évidence bienvenue, même si l'incident était curieusement inexpliqué.

Une fois la piste nettoyée et la séance relancée, il n'aura fallu que quelques minutes pour que le chronomètre se remette à trembler. Aleix Espargaró a non seulement pris les commandes du classement, mais dès son sixième tour il était même passé sous la barre des 1'54. Avec un chrono de 1'53"789, il comptait à cet instant une marge très confortable de plus de quatre dixièmes sur le binôme Miller-Rins, tous deux alors détenteurs d'un temps en 1'54"2.

Considérées dès les tests de pré-saison comme le choix optimal pour la course, les paires de pneus soft-soft étaient déjà très largement privilégiées par les pilotes, et en particulier les plus rapides. À l'entame du dernier tiers de la séance, les gommes tendres et neuves ont notamment permis à Álex Márquez de se hisser dans le top 10, zone où allait également apparaître momentanément le rookie Enea Bastianini. Puis c'est Fabio Quartararo qui a lancé la grosse artillerie, en se hissant d'abord à la neuvième place avant d'aller chercher le deuxième temps, à 77 millièmes d'Aleix Espargaró. Un troisième tour et le Français prenait les commandes avec une nouvelle référence en 1'53"697.

Les autres Yamaha n'étaient pas en reste, car au même moment Valentino Rossi a secoué sa séance en passant de la 17e à la quatrième place, s'intercalant entre Rins et Miller. Puis Maverick Viñales s'est porté devant la Suzuki, en troisième position. Dans ce quatuor Yamaha, on n'attendait plus que Franco Morbidelli, leader des EL1 mais seulement 17e à ce stade des EL2.

Morbidelli était sur une stratégie décalée par rapport à ses collègues, mais il avait bel et bien de la réserve. À huit minutes de la conclusion, il a trouvé à son tour la clé et faisait son retour dans le top 5. Après un nouveau changement de gomme, le vice-Champion du monde en titre a une nouvelle fois amélioré sa marque, sans toutefois parvenir à jouer les premières places. Il s'est finalement positionné derrière Viñales.

Le dernier mot pour Miller

Les représentants des autres marques n'avaient pas dit leur dernier mot et c'est de Ducati qu'allait venir la contre-attaque, d'abord avec Pecco Bagnaia. Comme ses adversaires avant lui, le pilote italien a enchaîné plusieurs améliorations, jusqu'à se porter au sommet de la feuille des temps avec un chrono de 1'53"422 battant de 0"275 celui de Quartararo.

Chez Suzuki, c'est Álex Rins qui s'est longtemps chargé de représenter Suzuki dans le top 10, avant l'amélioration de Joan Mir dans les dernières minutes. Mais les attaques venues de toutes parts n'allaient pas laisser beaucoup de répit au Champion du monde en titre, très vite redescendu hors de la zone de confort, alors que son coéquipier se mettait à l'abri avec un chrono de 1'53"623.

Au même moment, Zarco a lui aussi amélioré son chrono, puis Miller est repassé en tête avec un temps de 1'53"387 qui resterait invaincu, à seulement sept millièmes du record de la piste ! C'était à présent un trio de Ducati qui dominait le classement, les deux hommes encadrant Bagnaia. Une ultime réplique de Quartararo a cassé ce petit groupe, le pilote Yamaha se portant à la troisième place finale de la séance.

Pol Espargaró n'a cessé d'attaquer, s'affirmant déjà solidement comme le premier pilote Honda au classement du jour, mais avec une marge relativement réduite pour garder sa place dans le top 10. Le pilote espagnol y est parvenu malgré tout, placé derrière son frère Aleix et Valentino Rossi, cependant c'est sur une chute qu'il a conclu sa séance, piégé dans le virage 15. Lui qui attendait de tomber pour mieux comprendre les limites de la Honda, il aura donc connu ses deux premières chutes au cours de cette première journée de compétition de la saison.

Au terme de cette séance, Joan Mir figure juste en dehors du top 10 (il ne lui a manqué que 13 millièmes), ce qui pourrait annoncer son passage par la Q1 samedi au vu des améliorations potentiellement compliquées en EL3 dans l'après-midi. Tous les rookies se trouvent dans la même situation, ainsi que l'ensemble des pilotes KTM, particulièrement discrets aujourd'hui. Leur meilleur représentant est Brad Binder, seulement 16e au terme de cette séance.

GP du Qatar - MotoGP - EL2