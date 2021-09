EL2 - Zarco emmène un triplé Ducati sous la pluie

La deuxième séance d'essais libres du Grand Prix de Saint-Marin a débuté comme avait terminé la précédente, sous la pluie. Après une accalmie à la mi-journée, les premières gouttes sont réapparues à la fin des EL2 de la catégorie Moto3 et la piste était déjà détrempée lorsque la pitlane s'est rouverte pour libérer la meute des MotoGP. Une meute pas franchement pressée de s'élancer dans ces conditions, mais quelques-uns ont tout de même enfilé leur casque au bout de quelques minutes, avant que l'ensemble du plateau suive.

Dans des conditions très piégeuses, les erreurs n'ont pas tardé, et l'on a ainsi vu Valentino Rossi puis Pecco Bagnaia passer dans les graviers dès leurs premiers tours de roue. Enea Bastianini, lui, est tombé en perdant l'avant brutalement au freinage du virage 1, sans conséquence pour le pilote italien.

Pendant ce temps, après un début en 1'50, les meilleurs chronos étaient déjà situés en 1'48. Le classement était initialement dominé par les KTM d'Iker Lecuona puis de Miguel Oliveira. Au fil des tours, la marque est peu à peu descendue, atteignant 1'45 puis 1'44, alors que plusieurs Ducati et la Honda de Marc Márquez se sont mêlées à leur tour au groupe de tête.

À la fin du premier quart d'heure, Johann Zarco a été le premier à faire apparaître un 1'43 sur son tableau de bord. Quelques instants plus tard, c'est Jack Miller qui prenait la tête et Marc Márquez s'intercalait entre les deux Ducati pour former un triplé en 1'43"8. Ce tir groupé n'allait pas durer bien longtemps : Bagnaia a atteint 1'43"6, mais Miller et Zarco ont surtout allégé d'une demi-seconde ce chrono. Au 1'43"082 du pilote Pramac, l'Australien a répondu avec une nouvelle référence en 1'42"885 qui, cette fois, allait durer.

Il faudra attendre les trois dernières minutes pour voir la référence changer à nouveau. Bagnaia a pu améliorer le chrono de son coéquipier de 0"228, puis Zarco est parvenu à répliquer et à se porter à nouveau en tête en 1'42"456. Une ultime amélioration a fini par sceller le meilleur temps de cette séance en 1'42"097, offrant plus d'une demi-seconde de marge au Français sur Bagnaia.

À la fin de cette séance, Miller complète un triplé Ducati, devant un Joan Mir en progrès dans le final. Marc Márquez en termine cinquième devant les KTM d'Oliveira et Petrucci, puis l'Aprilia d'Aleix Espargaró.

Présent dans le top 5 à une dizaine de minutes de la conclusion, Iker Lecuona a été violemment rappelé à l'ordre par la piste, toujours très mouillée. Parti en highside dans le virage 1, il a été projeté par sa KTM avant de lourdement retomber au sol. Malgré d'évidentes douleurs, le pilote Tech3 a réussi à se relever, mais n'a pu poursuivre sa chasse au chrono. Il complète finalement le top 10 avec Álex Márquez.

Celui du classement combiné ne change pas, cependant, puisque les meilleurs temps du jour ont été établis sur le sec en EL1, et la meilleure performance reste donc celle de Maverick Viñales. Zarco, bien que leader de ces EL2, est en dehors de la zone de qualification directe à la Q2 pour le moment.

Parmi les pilotes les plus en vue du moment, Franco Morbidelli s'en sort avec les honneurs grâce à son 13e temps dans cette séance, où il a bouclé 19 tours de bon augure pour attester de sa condition physique. Andrea Dovizioso, lui, est 21e alors qu'il reprend la compétition après neuf mois de pause et entend profiter de cette fin de saison avec la Yamaha de 2019 pour préparer au mieux le championnat 2022 qu'il disputera avec une machine identique à celle des pilotes officielles Yamaha.

