EL2 - Jorge Martín devance les Français

La deuxième séance d'essais libres du Grand Prix d'Aragón a été dominée par Jorge Martín. Accompagnée d'un franc soleil, elle a vu les chronos établis ce matin s'améliorer très vite, et ce dès la prise de pouvoir initiale de Pecco Bagnaia avec un temps déjà huit dixièmes plus rapide par rapport à la référence réalisée par Aleix Espargaró en EL1.

Maverick Viñales a été le premier à battre le pilote Ducati, avec onze petits millièmes de mieux qui s'inscrivaient dans la tendance habituelle sur la piste espagnole, où les écarts sont toujours particulièrement ténus. Fabio Quartararo s'est rapidement hissé à la troisième place, à peine deux centièmes plus loin, et la hiérarchie a dès lors peu évolué durant la majeure partie de la séance.

Il aura fallu attendre les toutes dernières minutes pour que les chronos subissent un nouveau chamboulement. Il faut dire qu'avec seulement 0"343 séparant le pilote le plus rapide et le dixième jusqu'alors, l'enjeu était grand puisque, rappelons-le, les dix premiers au classement combiné des trois premières séances seront directement qualifiés pour la Q2.

Chacun dans leur 16e tour, Fabio Quartararo puis Jorge Martín se sont propulsés en tête en l'espace de quelques secondes. Alors qu'une marge enfin assez nette apparaissait, avec 0"189 séparant Quartararo du troisième pilote classé, la référence enregistrée par le pilote Pramac était désormais de 1'47"402 et elle n'allait plus être battue.

Un temps hors du top 10, Johann Zarco a fait son entrée dans la zone de qualification au moment où son coéquipier passait en tête, puis il a amélioré sa marque pour se porter au troisième rang à 0"033 de Quartararo et 0"107 de Martín. Repoussé par toutes ces améliorations, Bagnaia a pu remonter à la quatrième place dans une dernière attaque, avant de voir son futur coéquipier Enea Bastianini lui griller la politesse sous le drapeau à damier. Distancé de 0"237 par le leader, Bagnaia a tout de même réussi à se positionner devant Álex Rins, tandis que Viñales a glissé à la septième place.

Avec 15 nouveaux tours à son compteur cet après-midi, Marc Márquez n'a pas à rougir de sa séance alors qu'il fait aujourd'hui son retour trois mois et demi après sa dernière opération du bras. Le pilote espagnol a été récompensé par le huitième temps au terme de ces EL2, à 0"359 du leader, et il est à nouveau le meilleur représentant de Honda au classement. Outre l'évaluation de sa condition physique, on l'a vu poursuivre son travail puisque le bras oscillant en aluminium essayé par Honda lors du test de Misano la semaine dernière a fait son apparition sur la RC213V.

Dans le clan Honda, Takaaki Nakagami a de quoi pester. Le top 10 est en effet complété par Jack Miller et Luca Marini, mais le Japonais n'est pas passé loin, seuls 18 millièmes le séparant de la dixième place dans un classement qui fait bien des déçus puisqu'ils sont 16 à avoir roulé dans la même seconde que le leader. Sur la première KTM, Brad Binder pointe ainsi un petit millième plus loin, devant un Aleix Espargaró passé à côté de sa séance. Après avoir déjà chuté ce matin, le pilote Aprilia est en effet tombé une deuxième fois au virage 14, et ce dès les premières minutes de ces EL2, après quoi il n'a pas été en mesure d'améliorer son temps.

Les pilotes MotoGP seront de retour en piste samedi pour les Essais Libres 3 qui débuteront à 9h55.

GP d'Aragón - MotoGP - Essais Libres 2