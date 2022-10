EL2 - Leader, Zarco se sauve provisoirement pour la Q2

Si la pluie s'est invitée durant les EL2 du Moto3 et semblait enfin s'installer comme annoncé, elle a finalement rapidement cessé, et le MotoGP a pu disputer sa deuxième séance d'Essais Libres sur le sec. Une opportunité pour ceux passés à côté du top 10 provisoire en EL1, à l'image de Johann Zarco, Aleix Espargaró ou encore Maverick Viñales, car des précipitations restent quand même prévues pour demain.

Le classement pourrait donc être définitivement figé pour accéder à la Q2. Toutefois, la météo semblant très incertaine, une troisième séance sur le sec peut désormais s'envisager.

Après avoir terminé en tête des EL1, Marc Márquez a continué sur sa lancée dès les premiers tours de cette seconde session en s'installant en tête avec un chrono de 1'32"681. Passé un instant par Johann Zarco, il a immédiatement repris son bien et l'a conservé tout au long du premier run, avant que Pecco Bagnaia ne s'en empare en roulant en 1'31"326.

Les écarts étaient toutefois très serrés puisque le pilote Ducati, Marc Márquez, Marco Bezzecchi, Brad Binder et Fabio Quartararo se tenaient en 97 millièmes. Luca Marini, Johann Zarco, Jorge Martín, Enea Bastianini et Fabio Di Giannantonio complétaient le top 10. Aleix Espargaró était 15e et Maverick Viñales dernier et arrêté à son box, probablement victime d'un problème. Le classement des temps combinés des EL1 et EL2 n'avait toutefois à ce stade pas bougé.

Luca Marini s'est raté alors qu'il était suivi de très près par Fabio Quartararo. Les deux hommes ont alors élargi en même temps et sont passés tout près l'un de l'autre, mais aucun des deux ne devrait recevoir de pénalité.

Un virage 3 piégeux

Cal Crutchlow est parti à la faute dans le virage 3, comme Bezzecchi quelques minutes plus tôt, et a pu immédiatement repartir. Alors en 12e position, l'Anglais a continué d'impressionner au guidon de la M1. S'il connaît certes très bien la moto en tant que pilote d'essais, il n'avait pas disputé de course depuis Misano l'an passé avant d'arriver en Aragón il y a deux semaines !

Le virage 3 a fait une nouvelle victime quelques instants plus tard puisque Fabio Di Giannantonio y est à son tour parti à la faute alors qu'il était remonté au troisième rang au classement. Il n'était pas le seul rookie à avoir intégré le top 10 durant ce second run, puisque Darryn Binder s'est classé en cinquième position, juste devant Marco Bezzecchi.

Devant, Álex Rins a pour sa part pris la première place à Johann Zarco. Malgré son bon rythme, le Français n'était pas encore parmi les dix premiers aux temps combinés des deux séances. La situation était encore plus compliquée chez Aprilia, puisque les deux pilotes étaient au-delà de la 15e place.

Au niveau des pneumatiques, les pilotes étaient restés sur leur choix de la fin des EL1, à savoir le medium à l'avant et le tendre à l'arrière, durant une grande partie de la séance, avant que certains n'essayent à nouveau le medium à l'arrière durant le second run. Seuls Crutchlow et Marini ont opté pour le dur. Au moment d'entamer le time attack, l'intégralité du plateau est entrée en piste avec la combinaison medium/tendre.

Johann Zarco sauve sa place en Q2

Jorge Martín a entamé le dernier run sur un rythme très solide et a enfin amélioré le meilleur temps des EL1 réalisé par Marc Márquez (1'30"523) en passant en 1'30"471, reléguant Enea Bastianini à cinq dixièmes, en seconde position.

Il a rapidement été doublé par Pecco Bagnaia, avant que Johann Zarco ne passe la ligne avec un chrono de 1'30"281, ce qui lui ouvre les portes provisoires de la Q2, en terminant premier aux temps combinés. Le bonheur des uns faisant le malheur des autres, c'est en conséquence Bastianini qui est sorti du top 10, malgré de bons EL2.

Aux côtés du Français, Pecco Bagnaia, Jorge Martín, Marc Márquez, Fabio Quartararo, Jack Miller, Luca Marini, Miguel Oliveira, Álex Rins et Franco Morbidelli passent également en Q2 pour le moment.

Dans les derniers instants de la séance, Cal Crutchlow est à nouveau parti à la faute, cette fois en étant victime d'un gros high side dans le virage 7. L'Anglais s'est relevé mais boîtait et a provoqué un drapeau jaune dans les dernières minutes, empêchant les pilotes passant dans le secteur d'améliorer leur temps.

Rendez-vous demain à 5h50, heure française, pour la dernière séance d'Essais Libres du Grand Prix de Thaïlande.

GP de Thaïlande - MotoGP - EL2