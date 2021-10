EL2 - Márquez encore en tête, Miller et Quartararo au contact

Après une matinée troublée par la pluie, le soleil a fait son apparition sur le circuit d'Austin. La température ambiante a atteint 30°C et celle de la piste 41°C, permettant aux pilotes de rouler immédiatement en pneus slicks dans une deuxième séance d'essais libres probablement déterminante pour assurer la qualification directe en Q2 puisque de nouvelles averses sont attendues samedi matin, ce qui rendrait toute amélioration impossible.

Le risque de pluie étant beaucoup plus faible pour la journée de dimanche, les pilotes ont d'abord préparé la course, prenant pour la majorité la piste avec un dur à l'avant et un medium à l'arrière. Immédiatement, ils ont roulé plus vite que dans la matinée mais après quelques tours, c'est le même homme qui était en tête, Marc Márquez, déjà dominateur quand la piste était humide.

Le vainqueur de six des sept courses disputées sur ce circuit en MotoGP a repoussé Jack Miller à 0"525 dix minutes après le début de la séance. Pol Espargaró était troisième devant Fabio Quartararo, relégué à plus d'une seconde du leader. Et Márquez aurait pu faire mieux : il avait plus d'une demi-seconde sur sa propre référence au troisième secteur quand il a décidé de regagner son stand.

Quartararo a perdu plusieurs positions, notamment au profit de Pecco Bagnaia. Yamaha a informé le leader du championnat que le vainqueur des deux dernières courses était dans sa roue et Quartararo s'est relevé, ne souhaitant visiblement ne donner aucun indice à son principal rival pour la couronne mondiale.

Le 2'05"156 de Márquez est longtemps resté une référence, mais Miller s'est rapproché à 0"123. Miguel Oliveira est remonté au troisième rang, devant Takaaki Nakagami et Fabio Quartararo, dont le langage corporel dans le garage montrait les mouvements de sa Yamaha au virage 9, resté très bosselé même si plusieurs parties de la piste ont été refaites.

Márquez dégringole dans le classement... et reprend la tête

Dans les dix dernières minutes, plusieurs pilotes se sont lancés dans l'exercice du time attack, avec un pneu tendre à l'arrière. Bagnaia a pris la tête mais il a vite été battu par Nakagami. Miller s'est intercalé entre les deux hommes et s'est fait une grosse frayeur dans la foulée au premier virage, évitant de peu la chute. Quartararo s'est emparé de la première place à moins de trois minutes de la fin de la séance.

Márquez a dégringolé à la 11e place avant de reprendre les commandes, 0"202 devant Quartararo. Pol Espargaró a confirmé la bonne forme de Honda en remontant à la troisième place. Márquez était sur le point d'améliorer son chrono mais une erreur l'en a empêché. Le Catalan est néanmoins resté leader devant Miller, venu prendre la troisième place à Quartararo sous le drapeau à damier. Pol Espargaró et Nakagami ont complété un top 5 dans lequel trois représentants de Honda étaient présents.

Pecco Bagnaia a pris la sixième place devant Jorge Martín, Johann Zarco, Álex Rins et la sensation du moment, Enea Bastianini. Joan Mir, qui a failli être éjecté de sa Suzuki au virage 9 en fin de séance, s'est contenté de la 13e place, devant Andrea Dovizioso et Franco Morbidelli, tous deux encore dans une phase d'adaptation. Valentino Rossi n'a pris que la 17e place.

Trois chutes ont perturbé la fin de la séance, pour Iker Lecuona et Miguel Oliveira au virage 12 et Aleix Espargaró dans la dernière portion du tracé, à très haute vitesse mais sans gravité pour le pilote Aprilia. Les dix premiers de l'après-midi sont naturellement les dix premiers au cumul des deux premières séances, en raison de la pluie tombée avant les EL1, et sont donc les pilotes qui ont pour leur moment leur ticket pour une entrée directe en Q2.

Grand Prix des Amériques - Essais Libres 2