EL2 - Jorge Martín grille la politesse au duo Aprilia

Avec déjà 32°C au thermomètre, les pilotes MotoGP ont entamé la journée la plus intense de ce Grand Prix d'Indonésie par une demi-heure d'essais libres, dernière occasion de préparer les réglages des machines en vue des qualifications, mais surtout de la course sprint de cet après-midi.

>> Le programme du GP d'Indonésie MotoGP <<

Imperturbable, Aleix Espargaró s'est d'emblée repositionné au sommet de la feuille des temps. L'homme le plus rapide de la première journée a rapidement flirté avec la fenêtre des 1'30, qu'il avait très largement atteinte hier pour établir le nouveau record absolu de la piste de Mandalika. Au bout de quelques minutes, Maverick Viñales apparaissait en deuxième position, et voici le doublé Aprilia reformé en tête, sur ce circuit qui semble taillé pour la RS-GP avec ses enchaînements fluides et son faible niveau de grip.

Il a fallu attendre les cinq dernières minutes pour voir du changement au sommet, avec un tour bouclé en moins de 1'31 par Jorge Martín, sur la Ducati du team Pramac Racing. Ce serait le seul durant cette séance et c'est donc en leader que l'Espagnol a bouclé les essais précédant les qualifications.

Au guidon de la Yamaha, Fabio Quartararo a prouvé que les signaux positifs de la première journée n'étaient pas dus au hasard. Immédiatement installé en haut du classement, le Français s'est affirmé longtemps comme le troisième homme derrière le duo Aprilia, avant de glisser au quatrième rang avec l'amélioration de Martín. Il a confirmé cette position grâce à une amélioration dans son tout dernier tour.

Longtemps au-delà du top 10, Luca Marini et Johann Zarco se sont hissés respectivement à la cinquième et la sixième place dans les dernières minutes. Sur la Yamaha #21, Franco Morbidelli a retrouvé en toute fin de séance le rythme intéressant affiché vendredi matin en allant chercher le sixième chrono.

Jack Miller (KTM) et Takaaki Nakagami (Honda) ont longtemps figuré parmi les cinq premiers. Au classement final, ils encadrent Augusto Fernández pour compléter le top 10 de cette séance.

Pecco Bagnaia rassuré ?

Pecco Bagnaia devait se rassurer après son 16e temps de vendredi et ses premiers tours de roue semblent être allés en ce sens, puisqu'il a immédiatement réussi à afficher un chrono de 1'31"7, à quelques centièmes du temps de 1'31"635 qui lui a fait manquer hier la qualification directe en Q2. En utilisant un pneu avant dur, là où la majorité des machines avait opté pour la gomme tendre, le pilote Ducati a eu besoin de temps avant de faire mieux. Il a finalement amélioré de cinq millièmes sa référence de vendredi pour valider la 11e place finale.

Sur la Ducati GP22 du team VR46, Marco Bezzecchi entame cette journée qui s'annonce éprouvante pour lui, après son tour de force de vendredi, en décrochant le 13e temps de ces essais libres. On peut encore signaler le 15e temps de Brad Binder (KTM) et le 19e de Marc Márquez (Honda).

À noter également deux chutes dans le virage 1 ce matin, l'une pour Augusto Fernández et l'autre pour Miguel Oliveira. Jorge Martín est lui aussi passé tout près de la correctionnelle à cet endroit, qui a déjà piégé plusieurs pilotes hier.

La pitlane ne ferme que pour quelques minutes, puisque les pilotes enchaînent immédiatement avec les qualifications qui vont établir la grille de départ des deux courses de ce week-end.

GP d'Indonésie MotoGP – Essais Libres 2