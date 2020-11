EL2 - Miller garde les commandes, Viñales utilise son 6e moteur

La pluie a laissé un peu de répit au circuit Ricardo Tormo, ce dont les pilotes MotoGP ont tenté de profiter sitôt qu'a débuté leur deuxième séance d'essais libres dans le cadre du Grand Prix d'Europe. D'abord séchante, la piste a rapidement permis de chausser les pneus slicks, qui étaient restés au placard ce matin, et les chronos se sont, en toute logique, très fortement améliorés. Avant la fin du premier quart d'heure, les plus rapides tournaient déjà en 1'35, plus de six secondes plus vite que ce matin. À l'issue de cette séance, c'est de dix secondes que les chronos allaient être améliorés.

Peu avant la mi-séance, Jack Miller a repris les commandes du classement, lui qui s'était déjà montré le plus rapide ce matin. L'un des premiers à expérimenter une monte pneumatique soft-soft, le pilote Pramac s'est porté en tête avec un chrono de 1'35"258, rapidement abaissé en 1'34"613, ce qui lui a permis de momentanément afficher une seconde pleine d'avance sur le deuxième pilote du classement, qui était à cet instant Cal Crutchlow.

Cette marge, très provisoire, a été divisée par deux dans les instants qui ont suivi lorsque Pecco Bagnaia, Pol Espargaró et Stefan Bradl se sont les uns après les autres intercalés entre le pilote australien et celui du team LCR. En poursuivant son effort, Bagnaia a ensuite délogé son coéquipier de la première place avec une nouvelle référence en 1'34"563, à deux secondes de ce que serait le chrono final de ces EL2.

Dans le même temps, les regards se tournaient vers Garrett Gerloff, le pilote Superbike appelé à remplacer Valentino Rossi aujourd'hui, tandis que le #46 attend de pouvoir présenter un second test PCR négatif au COVID-19 pour faire son retour dans le paddock et en piste, demain si tout se passe comme prévu. L'Américain a vécu aujourd'hui un rêve éveillé, lui qui n'avait jamais piloté de MotoGP et jamais roulé à Valence auparavant, mais qui a réalisé une journée impeccable.

Pendant que Bagnaia passait en tête, donc, Gerloff lançait son premier time attack à l'approche des 20 dernières minutes, et une nouvelle fois il s'est fait remarquer. D'abord en se portant à la huitième position provisoire, à une seconde tout rond de ce qu'était le meilleur temps du moment, et ce en roulant seul. Puis, après une première amélioration qui l'avait maintenu aux alentours de la dixième place du classement, l'Américain a fait encore mieux en se propulsant à la cinquième position !

La référence était entre-temps passée entre les mains de Takaaki Nakagami (1'34"534) et le néophyte pointait, lui, à 0"579. Il allait encore gagner environ une seconde par la suite, mais sans parvenir à résister dans la partie haute du classement compte tenu des attaques nourries venues de toutes parts.

Les améliorations généralisées se sont en effet poursuivies et le leader de la séance a encore plusieurs fois changé. Jack Miller a récupéré la première place en étant le premier à boucler un tour en 1'33 à l'approche des dix dernières minutes. S'il affichait alors une marge déjà impressionnante d'une demi-seconde, l'Australien a pourtant vite cédé à l'attaque de Pol Espargaró, auteur d'un chrono de 1'33"229, puis premier à passer sous la basse des 1'33 (1'32"952).

Viñales, Morbidelli et Miller ont tour à tout tenté en vain de se rapprocher d'Espargaró au sommet du classement, puis Cal Crutchlow a connu plus de réussite en revenant à moins d'un dixième de l'Espagnol. La donne a toutefois encore changé une dernière fois dans le money time, avec quatre améliorations tombées coup sur coup. Morbidelli, Miller, puis le duo Nakagami-Aleix Espargaró ont chacun pris l'avantage sur Pol Espargaró. Parmi eux, c'est donc à nouveau Miller qui se taille la part du lion, avec un meilleur temps de 1'32"528 qui le maintient en leader de cette journée.

Si plusieurs excursions hors piste ont été observées pendant cette séance, une seule chute a été enregistrée, celle de Danilo Petrucci dans le virage 14. Survenue à cinq minutes de la conclusion de la séance, cette chute a valu au pilote Ducati un retour au stand au pas de course, insuffisant toutefois pour reprendre la piste avec sa deuxième machine, qui n'était pas prête, et donc pour sauver sa place dans le top 10.

Cette chute a aussi entraîné l'annulation du chrono de Cal Crutchlow, qui l'avait obtenu en présence des drapeaux jaunes. Le pilote anglais est donc sorti du top 10, ce qui a à l'inverse profité à Joan Mir, tout juste dixième. Le pilote Suzuki suit au classement Andrea Dovizioso ou encore un Fabio Quartararo mieux loti que ce matin.

Maverick Viñales, quant à lui, occupe la 11e position. Mais le pilote Yamaha poursuivra sans doute son week-end sans véritablement se soucier de sa position en qualifications, puisqu'il a utilisé lors de cette séance un sixième moteur synonyme de dépassement de son allocation de la saison et donc de départ de la pitlane dimanche.

Les pilotes MotoGP reprendront la piste samedi matin pour les EL3, dernière séance comptant pour établir le classement combiné dont les dix plus rapides seront directement qualifiés pour la Q2. Reste à voir si les conditions météo permettront, ou non, d'améliorer les chronos de ce vendredi.

