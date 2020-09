EL2 - Morbidelli impressionnant devant Zarco

Si la pluie a laissé encore un peu de répit aux pilotes MotoGP, le vent soufflait très fort sur le Circuit de Catalunya pour la deuxième séance d'essais libres du Grand Prix de Catalogne. Dans la foulée d'une séance Moto3 déjà mouvementée quelques instants plus tôt, ces 45 minutes ont été émaillées de plusieurs chutes, notamment dans la première partie, heureusement sans conséquences pour les pilotes.

Du côté du chrono, c'est Franco Morbidelli qui s'est mis en évidence en premier et en dernier, rapide dans la préparation de la course ainsi que dans le time attack. Le pilote Petronas a d'abord pris les rênes du classement en 1'40"573 dans les premiers tours, ce qui en faisait la deuxième meilleure performance depuis le début du week-end, à 0"142 du temps établi par Fabio Quartararo ce matin.

Bientôt, l'Italien s'est retrouvé suivi par un impressionnant groupe de cinq pilotes, tous chronométrés en 1'40"8 : Brad Binder, Pol Espargaró, Álex Rins, Fabio Quartararo et enfin Maverick Viñales se heurtaient ainsi à un écart de plus de deux dixièmes qui a longuement maintenu Morbidelli en tête. Sa chute au virage 10 n'y a rien changé. "Franco va bien, il a subi une petite chute au virage 10 où il a perdu l'avant et son guidon s'est cassé. Il s'est plaint parce qu'il voulait continuer avec les mêmes pneus !" expliquait son directeur d'équipe, Wilco Zeelenberg, au site officiel du MotoGP.

Durant les 20 premières minutes de la séance, on a également vu Johann Zarco tomber au virage 5, puis Stefan Bradl au virage 2. Le Français, descendu à la 18e place, n'a pas tardé à se hisser au huitième rang de cette séance à son retour en piste, sans toutefois parvenir à ce stade à entrer dans le top 10 du classement combiné pour lequel il lui manquait encore 39 millièmes. Ce n'était que partie remise.

À l'approche des dix dernières minutes, quatre pilotes du top 10 n'avaient pas encore amélioré leur chrono de ce matin : Quartararo, toujours leader au classement combiné, Dovizioso, Aleix Espargaró et Mir. Le pilote Suzuki a toutefois rapidement trouvé la clé lorsqu'il s'est lancé dans son time attack, puisqu'il s'est d'emblée propulsé à la deuxième place, à 62 millièmes de Morbidelli. Dans la foulée, il a momentanément perdu une place à la faveur de Valentino Rossi, revenu à deux millièmes seulement du leader !

Mir a poursuivi son effort et c'est lui qui a remplacé Morbidelli en tête, à six minutes de la conclusion. La nouvelle référence était de 1'40"441, à dix millièmes seulement du meilleur temps de Quartararo en EL1, toujours invaincu, mais elle restait toujours provisoire et allait en réalité être fortement améliorée.

Dovizioso hors du top 10

Une salve d'améliorations successives a alors chamboulé le top 5, favorisant tour à tour Aleix Espargaró, Álex Márquez, Johann Zarco, Takaaki Nakagami puis Álex Rins. Aucun d'eux n'a toutefois aussi bien réussi l'exercice du time attack que Brad Binder, qui s'est propulsé de la neuvième à la première place avec un temps impressionnant de 1'40"008, quatre dixièmes devant Morbidelli.

Des pilotes tels que Viñales, Miller ou Dovizioso se trouvaient encore en dehors du top 10 lorsque la séance est entrée dans sa dernière minute. Le pilote officiel Yamaha a toutefois réussi un gros coup dans son dernier tour pour se porter à la deuxième place et se mettre à l'abri. Quant à Morbidelli, il avait glissé à la dixième place et se trouvait sous la menace, mais un ultime tour en 1'39"789 l'a propulsé en tête, et ce définitivement.

Dans la foulée, Johann Zarco a lui aussi atteint la fenêtre des 1'39 et s'est adjugé la deuxième place de cette séance, devant Binder et Viñales. Takaaki Nakagami en termine à la cinquième position, suivi au classement combiné par Fabio Quartararo, qui n'a pas pu améliorer sa performance matinale et semble avoir rencontré un souci sur sa machine en fin de séance.

Le top 10 qui, à l'issue des EL3, indiquera quels seront les pilotes directement qualifiés pour la Q2 comprend également Mir, Pol Espargaró, Álex Márquez et Rossi. Tos les autres devront sortir l'artillerie lourde samedi matin, et espérer que la pluie restera à distance. C'est notamment le cas d'Andrea Dovizioso, descendu au 15e rang du classement combiné, ou encore de son coéquipier Danilo Petrucci, dernier : à l'instar de Quartararo, tous deux ont échoué à améliorer leur temps de ce matin.

GP de Catalogne – MotoGP – EL2