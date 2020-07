EL2 - Nakagami et Zarco s'illustrent dans la chaleur

Avec une référence installée en 1'37"063 dès les EL1 par Maverick Viñales, le ton général du week-end a rapidement été donné à Jerez. Le meilleur chrono signé dans la matinée par le pilote Yamaha factory était en effet déjà plus rapide de près de trois dixièmes que celui établi en EL1 la semaine dernière.

Toujours le week-end dernier, la chaleur de l'après-midi avait empêché le plateau d'améliorer ses marques lors de la séance d'EL2 de l'après-midi, à la seule exception de Fabio Quartararo. Tous n'ayant pas encore réellement tenté un time-attack, l'intérêt de la séance résidait ainsi, outre dans l'évaluation du comportement des pneus dans des conditions proches de celles de la course, à déterminer si certains se trouvaient en mesure d'abaisser leur référence personnelle et de mieux se positionner au cumul des temps de la journée. Mais avec une piste plus lente de près d'une seconde au tour que dans la matinée du fait des 53°C degrés sur le tarmac annoncés par Michelin (et 33°C dans l'air !), la tâche s'annonçait difficile.

Après s'être hissé en tête avec un 1'38"201 en tout début de séance, Johann Zarco attaquait dans la boucle suivante, améliorant son premier secteur mais finissant à terre dans le virage 6, sans heurt. De retour vers son garage, il observait ainsi Fabio Quartararo se placer aux commandes en 1'38"145, avant une amélioration immédiate en 1'38"132 (à seulement 0"007 de la référence des EL2 de vendredi dernier établie par son équipier Morbidelli).

À l'attaque avec un ensemble pneumatique dur-tendre, Joan Mir ne ménageait pas non plus ses efforts lors de son premier relais de huit tours. Évoluant au quatrième rang, il se lançait dans une nouvelle série de tours. Le pilote Suzuki montait alors au second rang.

Réalisant lui aussi l'effort et auteur d'un nouveau meilleur chrono (1'37"889), Pol Espargaró suivait la même trajectoire que Zarco quelques minutes avant lui, littéralement comme au sens figuré, en chutant alors qu'il cherchait à se débarrasser d'un trafic représenté par le Français au ralenti devant lui. Indemne, l'Espagnol ne pouvait cependant ramener sa KTM au garage et se voyait accompagné par les commissaires de piste. Quelques instants plus tard, c'était Iker Lecuona qui finissait à terre et devait laisser sa Tech3 dans les graviers.

Toujours prudent et à la recherche de sensations, Cal Crutchlow se lançait à son tour en piste dans la lourdeur de l'après-midi, alors qu'il a fait ce matin son retour au guidon de la Honda après avoir été opéré mardi d'une fracture du scaphoïde.

Les améliorations successives de Zarco puis Takaaki Nakagami (à deux reprises) en toute fin de séance pour se disputer les commandes du classement ne seront pas battues par le reste du plateau, permettant ainsi au Japonais de se présenter sous un jour intéressant, quatre dixièmes plus rapide que le leader des EL2 du Grand Prix précédent. Au classement combiné du jour, toutefois, Nakagami reste huitième grâce à son chrono du matin.

Les seuls à avoir amélioré leur performance matinale sont Crutchlow et Rins, qui figurent toutefois en bas de classement, ainsi que Zarco, qui passe au 13e rang du classement combiné au détriment de Quartararo, tous deux à plus de huit dixièmes du temps de référence toujours détenu par Viñales. Comme eux, Mir et Petrucci font partie des pilotes figurant hors du top 10 pour le moment, avec une ultime change de s'y inviter lors des EL3, demain matin.

Le top 6 du classement du jour est constitué de trois Yamaha et de trois KTM. La première Ducati est celle de Jack Miller, septième des EL1, alors que cet après-midi la première Desmosedici est neuvième, entre les mains de Francesco Bagnaia.

Grand Prix d'Andalousie - EL2