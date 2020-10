EL2 - Jack Miller domine sur piste séchante ; festival de chutes

Le ciel est toujours gris sur le circuit Bugatti quand débutent ces Essais Libres 2 mais les conditions sont meilleures puisqu'il ne pleut plus, même si la piste reste humide. Valentino Rossi et Joan Mir sont les premiers à s’aventurer en piste, avec des pneus différents : des slicks tendres pour l’Italien et des pneus pluie tendres pour l’Espagnol.

Mir est le plus performant, avec un temps en 1'43''115 le plaçant 3''711 devant Rossi, signe que la piste est encore très humide mais déjà plus praticable dans la matinée : le 1'43''804 de Bradley Smith, leader des Essais Libres 1, est déjà effacé. Mir est en mesure d’abaisser la marque dans le tour suivant mais préfère entrer aux stands. Johann Zarco, deuxième de la séance de la matinée, s’empare vite de la première place, également avec des pneus pluie.

Près d’un quart d’heure après le début de la séance, la piste commence à être suffisamment sèche pour les slicks de Jack Miller, seul pilote à rouler avec ces gommes, qui prend la tête au guidon de sa Ducati du team Pramac. L’Australien améliore nettement son temps sur son second tour, portant son avance sur Zarco à 2"004 puis à 3''310. Au cap de la mi-séance, Zarco, reparti en pneus slicks, doit s'arrêter après la chicane Dunlop, en raison d'un souci technique sur sa Ducati. Le Français peut repartir mais il doit regagner les stands après un tour à vitesse modérée.

Fin de séance sur piste sèche

Dans les 20 dernières minutes, tous les pilotes roulent en slicks et améliorent leurs temps. Takaaki Nakagami déloge Miller de la première place. Álex Rins fait mieux mais Nakagami reprend immédiatement l'avantage. Le Japonais creuse l'écart dans le tour suivant, repoussant Rins à 0''249.

Les conditions restent difficiles et les chutent s'enchaînent. La première, pour Aleix Espargaró à la sortie des S du Garage Bleu, est sans gravité. Quelques instants plus tard, son équipier, Bradley Smith, finit lui aussi à terre plus lourdement, victime d'un highside. L'Anglais peine à se relever et s'éloigne de la piste en boitant. Andrea Dovizioso chute à son tour, au premier freinage du circuit.

Cal Crutchlow, discret jusque-là, s'empare de la première place, pendant que Maverick Viñales empreinte un bac à graviers et peut repartir. Les pilotes enchaînent les tours, dans des conditions de plus en plus favorables, améliorant tous leurs temps. Franco Morbidelli passe quelques instants en tête avant que Miller, très à l'aise dans ces conditions, ne reprenne l'avantage. Brad Binder chute à son tour en toute fin de séance.

Juste avant le drapeau à damier, Miller creuse encore l'écart sur ses rivaux, tandis que Nakagami, deuxième, vient compléter la liste des pilotes à terre. Aucun pilote ne vient menacer la référence établie par Miller, mais Viñales parvient à remonter au deuxième rang, devant Nakagami.

Johann Zarco se classe au quatrième rang, devant Valentino Rossi et Danilo Petrucci. Les principaux candidats au titre sont en retrait. Joan Mir est 12e, devant Fabio Quartararo. Le leader du championnat n'a jamais été aux avant-postes dans cette séance. Dovizioso pointe à la 19e place après sa chute.

Avec l'amélioration des conditions, les 10 pilotes les plus rapides de cette séance sont pour le moment les 10 directement qualifiés pour la Q2 Le reste du week-end devrait se disputer sur piste sèche et les temps devraient donc être meilleurs dans les Essais Libres 3, ce qui en fera séance déterminante pour assurer le passage direct en Q2.

GP de France – MotoGP – EL2