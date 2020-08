EL2 - Pol Espargaró solide leader, les Ducati stagnent

À 14h10, Fabio Quartararo était le premier à sortir de la pitlane lorsque le feu est passé au vert, donnant le coup d'envoi de la deuxième séance d'essais libres du Grand Prix de Styrie. Après une matinée studieuse, 45 minutes s'offraient aux pilotes pour poursuivre leur préparation de la course, bien que les prévisions annoncent pour dimanche des conditions très différentes de celles d'aujourd'hui, avec l'arrivée de la pluie dès demain et une baisse progressive du thermomètre qui devrait avoir perdu 7°C dans 48 heures.

En attendant, c'est avec une météo très estivale que s'est poursuivie cette journée. Avec une vingtaine de degrés de plus au sol par rapport à ce matin et un grip plus faible, les conditions n'ont toutefois pas favorisé l'amélioration des temps établis ce matin. Pol Espargaró s'est rapidement installé au sommet du classement, mais son chrono de 1'24"203, qui allait longuement faire office de référence, était alors trois dixièmes et demi plus lent que la meilleure performance des EL1.

Un temps deuxième, Álex Rins a pris les commandes de la séance en 1'24"122 lorsqu'il a lancé son time attack en pneus tendres à dix minutes de la fin. La réplique est venue de Pol Espargaró, qui a réussi à repasser sous la barre des 1'24 et a ainsi pu prendre 0"271 d'avance sur le pilote Suzuki. Rins a vu également son coéquipier, Joan Mir, et le pilote LCR Takaaki Nakagami le faire rétrograder en atteignant les 1'23"9.

Derrière Rins, un embouteillage de KTM s'est formé avec Oliveira, Binder et Lecuona réunis de la cinquième à la septième place, avant que Maverick Viñales ne réussisse à prendre l'avantage en rejoignant Rins en 1'24"0. Oliveira a quant à lui vu Morbidelli remonter dans son sillage, tous deux chronométrés en 1'24"1, puis ce sont Aleix Espargaró et Valentino Rossi qui ont atteint les 1'24"3, prenant à leur tour l'avantage sur Binder et Lecuona, bloqués en 1'24"4, comme Álex Márquez.

Fabio Quartararo a vu sa fin de séance perturbée par une sortie dans le virage 4 et a dû se contenter du 14e temps de ces EL2. En début de séance, ce sont Joan Mir et Franco Morbidelli qui avaient visité le bac à gravier au même endroit, où ils avaient tiré tout droit.

La première Ducati au classement de cette séance est celle d'Andrea Dovizioso, qui n'occupe que la 15e place à 1"136 du meilleur temps. Jack Miller, leader ce matin, est quant à lui 17e en n'ayant tourné qu'en 1'24"925, soit à une seconde de sa performance des EL1. Au classement combiné, sa place dans le top 10 n'est pas menacée, puisqu'il figure encore en deuxième position, devant Dovizioso et Oliveira, eux aussi plus rapides ce matin. Les cinq pilotes les plus rapides des EL2 sont eux aussi dans la zone de sécurité pour le moment, avec un top 10 complété par Brad Binder mais avec son chrono des EL1.

Les pilotes MotoGP ont encore une troisième séance d'essais libres pour tenter de figurer dans le top 10 du classement combiné et ainsi accéder directement à la Q2. Elle aura lieu samedi à partir de 9h55.

GP de Styrie - Essais Libres 2