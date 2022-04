EL2 - Fabio Quartararo devance l'armada Ducati

Le soleil était présent pour cette deuxième séance du week-end, la température ambiante dépassant les 20°C et celle de la piste étant mesurée à 42°C. Dans ces conditions, les pilotes ont majoritairement débuté la séance avec un pneu dur à l'avant et un medium à l'arrière.

Fabio Quartararo a été le premier leader de cette séance, qu'il a débutée dans le même esprit que la première. Après une chute atypique et un passage hors de la piste dans la matinée, le Champion du monde s'est fait une nouvelle petite frayeur en sortant du dernier virage, en mettant ses roues dans l'herbe. Pecco Bagnaia a rapidement fait mieux, battant de 0"020 la référence établie par Joan Mir dans la matinée, malgré une douleur encore présente au niveau de l'épaule droite. L'Italien a pris la décision de ne pas prendre d'antalgiques ce vendredi.

Quartararo a repris l'avantage, 0"045 devant son rival pour la couronne mondiale l'an passé. Après le premier quart d'heure en piste, les deux hommes avaient deux dixièmes d'avance sur Jorge Martín, tandis que les frères Espargaró complétaient le top 5, avec Aleix devant Pol, impliqué dans un incident sans gravité. Gêné à l'avant dernier virage par Marc Márquez, Pol Espargaró a manifesté son mécontentement, mais les deux représentants de l'équipe Honda officielle ont gêné Remy Gardner à leur tour en arrivant dans la courbe suivante.

Deux chutes en quelques instants pour Marc Márquez

Dans le deuxième relais, Joan Mir a repris le pouvoir mais Aleix Espargaró l'a battu pour 0"003. Seulement neuvième à ce moment de la séance, Marc Márquez a chuté à basse vitesse au virage 6 et a pu repartir... pour quelques virages seulement puisqu'il est à nouveau tombé, au virage 9 cette fois, surpris par l'une des rares portions du circuit restées humides après l'averse du début de journée, et alors que Miguel Oliveira était à l'intérieur de la courbe.

Márquez a cette fois dû abandonner sa moto et il a regagné son garage en montant sur le scooter de son ancien coéquipier Dani Pedrosa, présent en bord de piste pour étudier les trajectoires des pilotes ce week-end, dans son rôle de pilote d'essais de KTM.

Le dernier mot pour Quartararo

La lutte pour la première place s'est intensifiée dans les dix dernières minutes, les pilotes prenant un pneu tendre à l'arrière pour viser le top 10 au cumul des séances, et donc l'entrée directe en Q2, même si de nouvelles améliorations seront possibles samedi matin. Takaaki Nakagami a signé coup sur coup les deux meilleurs chronos de la journée, avant que Bagnaia se porte à nouveau en tête, puis grignote encore 0"020 sur son propre chrono dans le tour suivant.

Après être remonté au troisième rang, Fabio Quartararo a repris les commandes dans la dernière minute. Enea Bastianini s'est intercalé entre le Français et Bagnaia et a fini la séance à la deuxième place. Les deux Italiens ont devancé un autre représentant de Ducati, Jorge Martín, quatrième devant Nakagami, Brad Binder et Pol Espargaró. Leaders dans la matinée, les pilotes Suzuki se sont fait plus discrets puis qu'Álex Rins ne s'est classé qu'en huitième position et que Joan Mir a fini la séance hors du top 10, au 12e rang. Maverick Viñales et Jack Miller ont complété le top 10.

Les dix premiers de la séance sont ceux qui ont pour le moment leur ticket d'entrée pour la Q2. Johann Zarco, 11e, Aleix Espargaró, 13e, et Marc Márquez, reparti après sa chute mais lointain 19e, tenteront de faire mieux en EL3 samedi matin. Les deux derniers ont été impliqués dans un incident en fin de séance, le pilote Aprilia ayant été gêné par Márquez.

