EL2 - Quartararo leader, Espargaró frappe Morbidelli !

Cette séance d'essais offrait aux pilotes une dernière occasion de tester les pneus dans la durée avant les qualifications et les deux courses, même si elle s'est tenue de jour, avec une température plus élevée que pour le sprint et l'épreuve principale.

La grille de départ a été nettoyée en début de journée, après plusieurs remarques des pilotes vendredi, et la séance a débuté avec plusieurs incidents. Álex Márquez est tombé au virage 2, avant un contact entre Aleix Espargaró et Franco Morbidelli en piste. Furieux, Espargaró a fait de grands gestes puis donné un coup sur le casque de son rival ! La direction de course a rapidement lancé une enquête sur l'incident.

Pendant ce temps, Fabio Quartararo, contraint de disputer la Q2 à cause de drapeaux jaunes qui l'ont privé de deux chronos, était en tête du classement, enchaînant les meilleurs tours. Espargaró et Morbidelli n'ont pas semblé perturbés par leur dispute puisque l'Italien est remonté au deuxième rang, avant que le pilote Aprilia s'empare de la tête du classement à mi-séance.

En fin de séance, Raúl Fernández, l'homme le plus rapide en piste vendredi, a chuté au dernier virage et Quartararo a repris le commandement. Le Français a conclu la séance en tête devant Aleix Espargaró et Jorge Martín, qui a une nouvelle fois semblé désemparé dans son garage. Son rival pour le titre, Pecco Bagnaia, a pourtant été bien plus en retrait, au dixième rang.

Fabio Di Giannantonio a pris la quatrième palce devant Morbidelli, Miguel Oliveira, Johann Zarco, Maverick Viñales, Álex Márquez et Raúl Fernández. Enea Bastianini a signé le 12e temps, devant Marco Bezzecchi, et Marc Márquez la 16e. Jack Miller et Joan Mir ont encore été distancés, aux 21e et 22e places.

Cette séance est immédiatement suivie de la Q1, au cours de laquelle les deux Français du plateau, Miller, Bezzecchi ou encore Bastianini tenteront de décrocher les deux dernières places pour la Q2.

