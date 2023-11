EL2 - Quartararo en tête, Yamaha s'offre un doublé

C'est avec 35 minutes de retard que les pilotes MotoGP ont repris la piste ce matin, à la suite d'une interruption de la séance précédente, celle de la catégorie Moto2, afin de réparer un airfence abîmé après une chute. Sous un beau soleil, chacun a tenté de profiter d'une dernière demi-heure d'essais libres pour peaufiner les réglages des motos avant d'attaquer les qualifications.

Impressionnant hier, Álex Márquez s'est très vite installé dans la partie haute du classement, mais c'est Fabio Quartararo, sur sa Yamaha, qui a pris les commandes de la séance dès son premier tour. Premier à rouler sous la barre des 1'59, le Français s'est ensuite maintenu à la première place jusqu'au drapeau à damier.

Longuement, Quartararo a conservé une avance de trois dixièmes sur la deuxième position occupée par Álex Márquez, mais on a vu jusqu'à 18 pilotes dans la même seconde que le leader. Dans ce classement, ce sont les chronos établis en début de séance qui ont durablement prévalu. À quelques minutes de la conclusion, Brad Binder s'est toutefois emparé de la deuxième place, avant d'en être quasi-immédiatement délogé par Franco Morbidelli, jusqu'alors calé entre Álex Márquez et Johann Zarco.

Le leadership de Quartararo n'a finalement été menacé que dans les derniers instants lorsque son coéquipier s'est arrêté à 25 millièmes de sa référence, seul autre pilote capable de tourner en 1'58. C'est donc sur un doublé Yamaha que s'est terminée cette séance, un résultat qui détonne dans cette saison très rude pour le constructeur japonais. Mais dès hier, le Champion du monde 2021 se prenait à rêver d'un podium, s'étant senti très compétitif dès les premiers essais bien qu'il ait eu du mal à en expliquer la raison.

Ducati garde l'avantage numérique, avec six pilotes dans le top 10 et, une fois n'est pas coutume, Enea Bastianini positionné devant Pecco Bagnaia. Le champion en titre reste néanmoins dans le coup, lui qui se réjouissait hier d'avoir connu son meilleur vendredi depuis Barcelone. Son grand rival Jorge Martín apparaît ce matin en dixième position, mais reste l'un des favoris pour la pole position.

À noter une petite chute sans gravité pour Marco Bezzecchi, qui n'a pas réussi à se mêler aux hommes les plus rapides de la séance et doit se contenter du 18e temps.

Malgré une météo très clémente ce matin, on a pu remarquer que certains pilotes ont profité de cette séance pour s'essayer au changement de moto, dans l'optique d'une possible arrivée de la pluie pendant les courses et de l'application de la règle du flag-to-flag.

Désormais, la journée se poursuit avec les qualifications de ce Grand Prix de Malaisie, à commencer par une Q1 à laquelle participera notamment Aleix Espargaró après sa journée très mouvementée vendredi.

GP de Malaisie MotoGP - Essais Libres 2