EL2 - Quartararo reprend les commandes !

La deuxième séance d'essais libres du Grand Prix de République Tchèque a été dominée par Fabio Quartararo, qui a arraché le meilleur temps dans le money time dans un classement qui se distingue à nouveau par de très faibles écarts.

Pour cette deuxième séance, le thermomètre a désormais atteint les 30°C dans l'air et dépassé les 50°C au sol, mais les conditions de piste restent précaires, avec une adhérence faible et un bitume bosselé, déjà pointé du doigt par les pilotes après les EL1. Cette difficulté à trouver un bon grip a provoqué quelques coups de colère de Fabio Quartararo durant la séance, cependant le Français a fini par trouver la clé pour se porter au sommet du classement.

Initialement, c'est Joan Mir qui a pris les commandes en 1'57"445, un chrono qui n'améliorait pas encore les meilleures performances de la séance matinale. Le pilote Suzuki s'est alors positionné devant un trio chronométré en 1'57"5 : Fabio Quartararo, Pol Espargaró et Franco Morbidelli. Pour le Français, ce bon chrono posté en début de séance était synonyme d'un retour dans le top 10 du classement combiné, alors qu'il n'y figurait pas à la fin des EL1.

On a ensuite pu voir Maverick Viñales s'inviter dans ce petit groupe en se positionnant à six millièmes de Quartararo, puis Takaaki Nakagami repasser en tête, mais nombreux étaient encore les pilotes qui n'avaient pas réussi à améliorer leur performance matinale lorsque la séance est entrée dans sa phase explosive, avec l'habituel time attack visant à arracher une place dans le top 10 en vue des qualifications.

À ce petit jeu, Franco Morbidelli s'est montré excellent avec son pneu soft : il a été le premier à atteindre la fenêtre des 1'56, et ce très largement puisqu'il a posté un chrono de 1'56"509 alors que ses poursuivants, Nakagami et Mir étaient neuf dixièmes plus lents ! Ce gouffre n'allait pas tarder à être comblé, d'abord avec l'apparition de Pol Espargaró en deuxième position (1'57"059).

Les attaques ne faisaient que débuter et elles allaient considérablement secouer le classement. Coup sur coup, on a vu Mir en 1'56"8, puis Viñales en 1'56"6 et le binôme Oliveira-Zarco en 1'56"5, désormais à moins d'un dixième du leader. Mais il ne fallait pas oublier Fabio Quartararo ! Alors qu'il avait rétrogradé à la 13e place, le Français a bouclé un dernier tour parfait et s'est propulsé en tête avec sept petits millièmes sur son coéquipier.

Aleix Espargaró a réussi à obtenir le septième temps, devant son frère et Nakagami. Jack Miller tient pour sa part la précieuse dixième place. Il reste cependant plusieurs grands noms en dehors du top 10 à ce stade, à commencer par Valentino Rossi, 12e, ou encore Álex Rins, Danilo Petrucci et Andrea Dovizioso. Tous auront une dernière séance pour s'y placer, samedi matin, à partir de 9h55.

Rappelons que cette séance s'est déroulée sans Pecco Bagnaia. Accidenté à la fin des EL1, ce matin, le pilote Pramac Racing souffre d'une fracture du tibia et doit être opéré.

GP de République Tchèque - Essais Libres 2